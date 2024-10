Mádlová (ANO): Předávají si děti s manželem, s prarodiči a tak dále

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych chtěla reagovat na kolegu Salvetra a rozvinout tu diskuzi ještě ohledně oddalování věku do důchodu. Já si myslím, že to nelze dělat jenom parametricky a odděleně, že si teď řekneme, že prostě se nám hodí těch 70 let, anebo za 14 dní se nám hodí těch 67 let, tak dobrá, tak to takhle zvýšíme, ale že přece se musí uvažovat v kontextu nastavení základních školských a zdravotně sociálních služeb, protože je potřeba si uvědomit, že si i v rámci rodiny mezigeneračně pomáháme a hlídají se vnoučata, my už se staráme o svoje rodiče nebo prarodiče a víte, že někdy velmi často těžké skloubit ten čas, a týká se to i některých profesí, já se věnuju celý život zdravotnictví a věřte mi, že řada sester, které pracují v nepřetržitém provozu, tak bez zapojení širší blízké rodiny by vůbec nebyla schopná v tom provozu fungovat, protože si předávají děti s manželem, s prarodiči a tak dále, takže i toto bude mít obrovský dopad na ty mladé rodiny. Nejsou dostupné jesle, dětské skupiny, školky, samozřejmě je to lokálně, nebo když dáváte soukromou školku, tak je to třeba až 20 000 měsíčně, čili přece to musíte posuzovat v celkovém kontextu, že musíte mít připravené ty základní služby pro fungování a podporu té rodiny, aby se to dalo vůbec celé zvládnout, protože i já sama se nějakým způsobem starám o své rodiče, starám se o svá vnoučata, pomáhám prostě, jak to jde a samozřejmě teď se dozvím, že ten odchod do důchodu se prodlužuje, ale nejsou ty základní služby nastavené, protože prostě jesle nejsou.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky