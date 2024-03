Mádlová (ANO): Svolávají mimořádnou schůzi k jednomu soukromému e-mailu

reklama

VLÁDA A JEJÍ "MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE"

V minulých letech se vládní koalice odmítala bavit o problémech lidí v této zemi - vysokých cenách energií, vysoké inflaci, drahých potravinách nebo o svých vlastních problémech - Fialův milion v podezřelé kampeličce nebo mafiánská kauza dozimetr spojená se špičkami hnutí STAN. Dnes sami svolávají mimořádnou schůzi k jednomu soukromému e-mailu. Pohoršují se nad ním i přes to, že to byli oni a jejich spřátelená média, kdo před volbami do sněmovny zatahoval do kampaně syna Andreje Babiše. Je to jejich poslanec Kolář, který o opozičním politikovi mluví jak dlaždič a ještě se k tomu hrdě hlásí. Nemají vůbec ponětí o skutečných problémech lidí v této zemi. Kážou vodu a pijí víno.

Psali jsme: Mádlová (ANO): Jak si STAN vodí ODS. Ministr Dvořák je dle zákona naprostá nula Mádlová (ANO): Prevence je nesmírně důležitá, první krok k úspěšné léčbě Mádlová (ANO): Navrhujeme přijetí ústavního zákona o referendu Mádlová (ANO): Fiala ve vleku Pirátů a STAN

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE