Mádlová (ANO): Zvýšení kompetencí a posílení role sester v systému

27.10.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prioritám pro další mandát poslankyně.

Foto: plzeň.cz
Popisek: Ivana Mádlová

Určitě Vás nepřekvapí, že i v mém dalším funkčním období budou mou prioritou sestry a jejich postavení v našem zdravotnictví. Během 4 let v opozici jsme připravili řadu užitečných a důležitých změn, které nyní začneme realizovat. Už teď pracujeme na některých konkrétních návrzích a jsem moc ráda, že s Adamem Vojtěchem, který je naším kandidátem na ministra zdravotnictví, máme v řadě věcí shodu. Velmi si vážím toho, že společně semnou tyto změny připravuje několik kolegyň a kolegů z oboru, kteří jsou velkými experty a vědí, co profese sestry potřebuje. Tyto změny navíc prospějí i dalším nelékařským pracovníkům.

Na čem tedy pracujeme?

Placené praxe studentů středních i vysokých škol. Chceme přece budoucí zdravotníky motivovat a udržet v oboru. Už se mi podařilo zajistit toto pro studenty středních a vyšších odborných škol. Teď musíme ještě dotáhnout změnu u vysokoškoláků.

Zvýšení kompetencí a posílení role sester v systému. To vše ruku v ruce s adekvátním ohodnocením a prostorem pro vzdělání.

Prvotřídní vzdělávání, uchování vysoké kvalifikace sester a lepší ohodnocení pro sestry, které z nemocnic dochází učit a připravit své budoucí kolegyně a kolegy na práci v terénu.

Budeme usilovat o narovnání platových podmínek sester ve velkých fakultních nemocnicích a malých nemocnicích v regionech. Tato změna musí být součástí reformy úhradové vyhlášky.

Navrhneme zřízení komory sester, po které volá většina lidí z praxe.

To jsou ty nejdůležitější změny. Sesterské povolání je velmi prestižní a důležité. To je zásluha tisíců kolegyň a kolegů přímo z praxe. Na politicích je, aby sestrám vytvořili ideální podmínky k práci. A ve mně budou mít sestry vždy podporu a silný hlas. 

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA

  • ANO 2011
  • poslankyně
autor: PV

