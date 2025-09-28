Majerová (Trikolora): Čas dozrál

Za poslední čtyři roky jsme si na všech našich společných demonstracích přáli jedno jediné! Aby skončila tahle šílená vlastizrádná hrůzovláda SPOLU ve STANU. Věřili jsme, doufali jsme, dělali pro to absolutně vše!
Jdete k volbám?
Konečně nastal čas, pro ČR TEN NEJVYŠŠÍ (dvanáct už bylo), kdy víme, že to můžeme změnit… NE, my už MUSÍME! Je to naše povinnost vůči předkům, zodpovědnost vůči rodičům, našim rodinám, dětem a naší budoucnosti.
Včerejší demonstrace „PANE PREZIDENTE, RESPEKTUJTE VOLBY” Spolku Svatopluk (kde vlastenecká opozice dlouhodobě spolupracuje) byla nutným a logickým vyústěním naší dlouhodobé snahy chránit naši vlast, naše dědictví, děti a naši budoucnost!
Myslím, že nejen za sebe, ale za všechny kolegy z Trikolory, SPD, Svobodných, PRO i Stačilo vás prosím: Vezměme si, moc prosím, naši krásnou zem, náš domob zpět! Přijďte, prosím, k volbám v pátek 3.- 4. 10. do 14 hodin rozhodnout o směřování naší země, naší budoucnosti.
Od srdce Vám děkuji.
Vaše Zuzana
