Ať důchodcům ty dvě stovky za ČT platí děti. Hynek Čermák vymyslel, jak zachovat poplatky

V posledních dnech se mezi částí umělecké obce a ministrem kultury Oto Klempířem (za Motoristy) rozhořel spor, který vyústil ve veřejné setkání v pražském divadle. Umělci tam připravili prostor pro otevřenou debatu a symbolicky vyhradili místo i pro ministra, který se však nedostavil a zopakoval, že preferuje jednání na ministerstvu.
Umělcům šlo především o transparentní veřejnou diskusi o směřování kulturní politiky, financování kultury a vztahu státu k umělecké obci. Součástí jejich obav byly také plánované změny týkající se financování veřejnoprávních médií, zejména otázka koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Část kulturní scény varovala, že případné zrušení poplatků a přesun financování do státního rozpočtu by mohly oslabit nezávislost médií veřejné služby.
Jeden z iniciátorů pozvání, herec Hynek Čermák, ministra za neúčast veřejně kritizoval a označil ji za promarněnou příležitost k otevřenému dialogu. V rozhovoru pro Seznam Zprávy Čermák později uvedl, že pokud ministr Klempíř nedorazí na jejich setkání do Divadla Palace, obrátí se na premiéra.
V pořadu Události, komentáře, kde k tématu Hynek Čermák promluvil, upřesnil, že Andreje Babiše (ANO) zatím nekontaktoval, ale přemýšlí o tom. Zároveň vysvětlil, proč odmítá jednat na Ministerstvu kultury. „Kolegové Aleš Cibulka a Michal Jagelka tam byli, ale mimochodem žádný transparentní přenos tam nebyl. To je přesně to, čeho jsem se chtěl vyvarovat,“ řekl herec s tím, že ministr přislíbil, že debata na ministerstvu bude veřejná, ale nestalo se tak.
Odmítl také názor, že by s ministrem kultury Oto Klempířem vedl otevřený spor. „Rozhodně bych to nenazval sporem. Jako občan demokratické společnosti mám právo odmítnout jakékoliv pozvání,“ dodal Hynek Čermák.
Podle něj nemají Motoristé sobě vést resort kultury. „Lidé si podle mě nezaslouží, aby je reprezentoval někdo takovým způsobem, jako to dělají Motoristé sobě. To si nezaslouží nikdo, aby ministerská křesla reprezentovali lidé, kteří prokazují naopak nedostatek empatie, nedostatek touhy po dialogu a nedostatek slušného chování,“ zdůraznil herec.
Šéf resortu kultury Oto Klempíř také zdůrazňoval, že chce rušit koncesionářské poplatky mimo jiné proto, aby starší občané a senioři nemuseli platit 200 korun měsíčně. Čermák v reakci naznačil, že tento argument nepovažuje za dostatečný důvod ke změně systému financování veřejnoprávních médií. „Nemám žádné indicie, že jeho motivace je jiná, ale myslím si, že 200 korun měsíčně u seniorů samozřejmě může být hodně, ale ti senioři většinou mají nějaké děti a ty jim je rádi, podle mě, věnují, ty peníze, a postarají se o ně, protože Česká republika je plná lidí, kteří se vzájemně o sebe starají,“ zdůraznil, že otázku sociální citlivosti je podle něj možné řešit i jinak.
Podle Hynka Čermáka není správné převést financování veřejnoprávních médií přímo pod státní rozpočet, a vysvětloval, kde vidí možné riziko takového kroku. „Například mě zajímá zpravodajství. Nezávislost České televize nebo Českého rozhlasu je o tom, že si to platíme my, voliči, že my rozhodujeme a dáváme jim tím ty peníze a za to dostáváme nezávislou žurnalistiku. Nevím, jestli to vlastně nějakým způsobem ovlivní uměleckou tvorbu třeba v České televizi nebo v Českém rozhlase. Každopádně by se mohlo stát, že by se ta umělecká tvorba začala řídit třeba trhem, což si myslím, že by byl asi největší průšvih pro kulturu,“ sdělil herec své obavy.
Cibulka a Jagelka se nechali slyšet, že z dosavadních jednání s ministrem kultury mají pocit, že koncesionářské poplatky nejsou ani jednou z variant, které vláda do budoucna zvažuje. Na otázku, zda si dokáže Čermák představit jinou akceptovatelnou formu financování veřejnoprávních médií než koncesionářské poplatky, uvedl následující: „Neznám ty další tři varianty, které jsou nasnadě místo koncesionářských poplatků, ale co vím z vyjádření Aleše Cibulky, tak ty poplatky fungují poměrně dobře.“
Videozáznam Hynka Čermáka s jeho vyjádřením, že pokud senioři nebudou mít 200 korun na poplatky, může jim částku zaplatit rodina, se začal šířit na sociálních sítích X a vyvolal výraznou kritiku. Mnozí jeho slova označili za naprosto odtržená od reality. „Pan Čermák se pasoval na nového ministra kultury. Nadlidi, elita, umělci, ti správní, slušní, morální majáci, ty vole,“ hrozil se jeden z uživatelů platformy.
Napětí mezi Hynkem Čermákem a představiteli hnutí Motoristé sobě se vyhrotilo i v souvislosti s výrokem o údajných výhrůžných zprávách od ministra zahraničí Petra Macinky. Čermák v rozhovoru pro DVTV uvedl, že mu Macinka měl napsat zprávu s obsahem, že „umělci jako já budou lézt po kolenou, chtít peníze a umřou hlady“, a dodal, že jmenování zástupce Motoristů do čela resortu kultury považuje za výsměch.
Macinka následně jakékoli zaslání SMS popřel a veřejně uvedl: „Tomuto zasloužilému umělci jsem nikdy žádnou SMS nepsal (ani na něj nemám číslo). Příště by si měl svůj scénář lépe nastudovat,“ napsal v reakci na Facebooku. Čermák později upřesnil, že nešlo o klasickou SMS, ale o komunikaci na sociální síti, a za nepřesnou formulaci se omluvil.
Do celé kauzy se veřejně zapojil také předseda Motoristů Filip Turek. Ten na svém instagramu k fotografii herce napsal: „Vás zbavíme dotací a veřejnoprávního koryta. Nepodlehněme snaze udělat z nás zuřící dav!!!!!“ Spor ale podle médií pokračoval i v soukromé konverzaci mezi Čermákem a Turkem. Údajně v ní Čermák napsal, že nemá žádné dotace ani veřejnoprávní koryto, na což mu měl Turek odpovědět narážkou na údajnou „placenou kampaň“.
