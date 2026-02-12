VLS: Zákaz vstupu do lesů na Karlovarsku a Ústecku

Důvodem je silná námraza a možnost vývratů a pádů stromů či větví, což vede k bezprostřednímu ohrožení zdraví a bezpečnosti osob. V současných podmínkách není průjezdná většina lesních cest a pohyb po lesních cestách i vstup do porostů jsou velmi nebezpečné.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., začnou jednotlivé stromy zpracovávat, jakmile to klimatické podmínky dovolí. V současné době nelze přesně odhadnout míru rizika ve zmiňovaných lokalitách, i proto je dočasné omezení plánováno do konce měsíce března roku 2026.
Podrobnější informace naleznete v přiloženém dokumentu ZDE.
