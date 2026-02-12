Katastrofa. Fico varoval před špatným koncem EU

Slovenský premiér Robert Fico se ve črvtek ráno přihlásil z letadla na cestě na neformální summit evropských lídrů v belgickém zámku Alden Biesen. Jednodenní jednání je zaměřeno především na udržení konkurenceschopnosti Evropské unie.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Fico se ve svém videu vymezil vůči směřování evropské ekonomiky. „Ta je kvůli nesmyslným klimatickým a ideologickým cílům v hrozném stavu. Lépe řečeno, v katastrofálním stavu,“ uvedl slovenský předseda vlády před odletem na jednání.
Důrazně varoval před dalším vývojem: „Jestli nic tento rok neuděláme, především s cenami elektřiny, z Evropy se stane jen kulturní skanzen, který budou navštěvovat bohatí Číňani.“
Za jednu z důležitých informací označil podle svých slov postoj nové nizozemské vlády, která se ve svém programovém prohlášení věnuje i Slovensku. „Prý jsme euroskeptičtí, neposloucháme a dovolujeme si mít jiný názor na manželství, počet pohlaví, což skryli pod kritiku stavu právního státu na Slovensku. Prý je nás třeba potrestat, například odebráním hlasovacích práv či fondů,“ řekl Fico v reakci na to, že nizozemská menšinová vláda označila Slovensko za zemi, která aktivně podkopává Evropu.
Ještě větší pozornost podle něj Nizozemsko věnuje také Maďarsku a kritiku rozvedl v širším kontextu zásahů do suverenity členských států. „Vskutku demokratické. Takže nizozemští političtí přátelé, máte nebezpečnou tendenci zasahovat do vnitřních suverénních záležitostí jiných zemí. To my na Slovensku neděláme. Kuřte si marihuanu a uznávejte sedmdesát pohlaví. To je vaše věc. Ale vyhrožovat jiné zemi trestem za suverénní, legitimní názory je překročením červené čáry. Trestat suverénní státy za suverénní názory je cestou do pekla,“ upozornil Robert Fico.
Jakékoli pokusy o rušení práva veta a většinové rozhodování velkých států podle něj ohrožují samotnou existenci Evropské unie. „Pokud někdo přichází s takovou politikou, ohrožuje celou EU. Představa, že zrušíme právo veta v zásadních otázkách fungování EU a že velké země budou rozhodovat většinově a přikazovat menším, co mají dělat, je scestná a vede k zániku Evropské unie jako takové,“ uvedl Fico.
V souvislosti se zmínkou o Slovensku v nizozemské koaliční smlouvě se tuto středu ohradilo i slovenské ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí. „Důrazně se ohrazujeme proti naprosto nepravdivému označení Slovenska v koaliční dohodě dosud nejmenované vlády jako země, která údajně aktivně podkopává Evropu,“ napsal na sociální síti šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
Nizozemskou koaliční vládu tvoří centristická proevropská strana Demokraté 66 (D66), která v říjnu 2025 zvítězila v parlamentních volbách a spojila se s konzervativní Křesťanskodemokratickou výzvou (CDA) a pravicovou Lidovou stranou za svobodu a demokracii (VVD). Tato koalice bude mít ve 150členné dolní komoře parlamentu pouze 66 křesel. Protože vláda nemá v parlamentu většinu, bude muset pro svá politická rozhodnutí a legislativní návrhy získávat podporu opozičních stran.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.