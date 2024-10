Majerová (Trikolora): Je obohacující povídat si s chytrým politikem jako je Zeman

Předsedkyně Trikolory Zuzana navštívila prezidenta Miloše Zemana.

"Bylo to moc milé setkání. Hlavně jsem mu dodatečně poblahopřála k jeho životnímu jubileu. Probrali jsme aktuální dění u nás i ve světě a došlo i na pár vtipných bonmotů. Je to vždy obohacující povídat si s chytrým politikem, a to zvláště o věcech, ve kterých spolu nemusíme úplně ve všem souhlasit. Je ale důležité navzájem se poslouchat a o argumentech toho druhého přemýšlet. A pak je také samozřejmě řada věcí, ve kterých se zcela shodujeme. Byl to příjemně strávený čas.

Tak hodně zdraví a čerstvé mysli, pane prezidente!"

Zuzana Majerová Trikolora



