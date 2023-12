Majerová (Trikolora): Stále platí staré rčení „kde blb, tam nebezpečno”

reklama

„Být v kůži našich sportovců, kteří mají natrénováno a chystají se své nezměrné úsilí zúročit na olympijských hrách v Paříži, trnul bych, co zase vymyslí idiotští politici, kteří do sportu za každou cenu tahají politiku," píše Petr Štěpánek - Trikolora.

Ano, řeč je o bojkotu olympijských her. Věc je přitom naprosto jasná. Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, že ruští a běloruští sportovci se mohou olympijských her zúčastnit pod neutrální vlajkou, je zcela v souladu s olympijskou chartou.

To jen naši hloupí gaučoví válečníci tahají svoji předsudečnou nenávist do sfér, kam nepatří. Zajímavé ale je, že ve svém pochybném úsilí jsou tak nějak selektivní. Válečných konfliktů bylo a je na světě určitě víc, ale oni cílí pouze na Rusko a Bělorusko.

V případě Běloruska je to zajímavé obzvláště, neboť o Lukašenkově režimu si každý můžeme myslet, co chceme, ale Bělorusko se žádných bojů aktivně neúčastní. A to dokonce na rozdíl od řady zemí, proti jejichž účasti na olympijských hrách se umanutí hloupí politici a ještě hloupější aktivisté pozvednout hlas neodváží. A že by se jich našlo.

Mějme se na pozoru. To staré rčení „kde blb, tam nebezpečno,” stále platí.

Zuzana Majerová Trikolora



