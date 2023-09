Malá (ANO): Musíme zajistit bezpečnost dětí dnes, a ne za patnáct let

reklama

Dobré dopoledne.

Budu jak kolega Nacher. Já jsem určitě nechtěla vystupovat, protože si myslím, že to úplně nepatří k tomuto bodu, nicméně vystoupení pana ministra mě k tomu trošku donutilo.

Pane ministře, já si dovolím v tomto směru oponovat, protože to setkání předsedů klubů a všech zástupců politických stran bylo ke změně definice znásilnění, nikoliv k dětskému certifikátu, k tomu jsme se společně nesetkali. A domnívám se, že naopak je tady velká shoda v rámci ostatních politických stran, ten problém je skutečně spíše na straně ODS. Myslím si, že tohleto bude předmětem debaty dalšího podvýboru, ale já jsem na to musela zareagovat, omlouvám se.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9814 lidí

Ten problém je, že Ministerstvo spravedlnosti navrhuje to řešení ochranným opatřením. A ochranné opatření je opatření, které může působit odteď do budoucna. To znamená, že my ty děti neochráníme před těmi pachateli, kteří už byli odsouzeni, dneska mají zápis v rejstříku trestů a třeba za pět nebo za deset let tam budou mít ten výmaz.

To znamená, že bychom lidem řekli - vaše děti, přijímáme ochranné opatření, které bude upravovat vlastně zákaz práce sexuálních delikventů s dětmi, ale vaše děti budou ochráněny až za 15 až 20 let. Ne ty, ne ty teď, které chodí do těch školek a do škol a do kroužků, a to je ta zásadní věc, která mi na tom vadí. Mně prostě vadí, že musíme zajistit tu bezpečnost u těch dětí, které chodí do školy, do školky, do mimoškolních aktivit dneska a ne za 15 let. A je to určitě debata, kterou povedeme.

Já jsem ráda, že Úřad vlády se konečně chopil tady tohoto tématu a 9. 10. je schůzka. A já si myslím, že to řešení je jednoduché. Vytvořit zvláštní část rejstříku trestů, kde budou, který bude nazván tak zvaným dětským certifikátem a bezúhonnost člověka, který bude mít pracovat s dětmi, bude rozšířena o to, že musí mít čistou tuto zvláštní část rejstříku trestů. Vešla jsem se do faktické.

Děkuji.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Malá (ANO): Válek by vzít zbytek sebereflexe do hrsti a odejít z ministerstva. Poklusem Malá (ANO): Socioekonomické následky událostí posledních let nelze přehlížet Malá (ANO): Tomu se říká pokrytectví v praxi. Nerudová v tom byla roky Malá (ANO): Tady už na sebe lidi kdysi práskali

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama