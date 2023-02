Malá (ANO): Tady už na sebe lidi kdysi práskali

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda zařadila na program dnešní schůze bod s názvem Dokumenty Ministerstva vnitra a nepřístupný dokument k dezinformacím, který se týká čtyř vládních dokumentů. Prvním z nich je dokument Krizového informačního týmu ze září loňského roku, a to s názvem Radikalizace pracovníků státní a veřejné správy, který upozorňuji a teď budu citovat z tohoto materiálu. „Zjištění KRITu, partnerů na místní úrovni a z řad organizací občanské společnosti naznačují rovněž rostoucí frustraci, příklon k antisystémovým subjektům a radikalizaci pracovníků státní a veřejné správy v důsledku uprchlické a energetické krize. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10456 lidí

Dále tento materiál uvádí následující doporučení: Anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě. Včasná identifikace osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu. Dále vytvořit a zlepšit interní komunikační kanály, které umožní obousměrnou komunikaci ve vertikální ose. Dále také aktivně a empaticky sbírat kritické podněty a důsledně se vyhýbat bagatelizujícím reakcím.

Jako to mi přijde, že to ani nemůže nikdo myslet vážně. Jo, já si myslím, že jako tady už na sebe lidi kdysi práskali a myslím si, že to nebylo úplně optimální období, takže k tomuhle bych chtěla určitě také vyjádření - bohužel jsme neměli možnost včera interpelovat.

Druhý dokument, stejná organizace, návrh dokumentu Válka a energetická krize; opět ze září loňského roku. Toto téma bylo týmem KRIT označeno za silnou komunikační hrozbu a jde o téma, které, cituji: "Rezonuje, protože dezinformace pronikly i do seriózních důvěryhodných médií, kanálů, nebo toto téma aktivně zneužívají příslušníci radikálně populistické části politického spektra." Mě by zajímalo, o která média se jedná a které kanály to jsou, kdo je tak označuje a na základě čeho a o jaké dezinformace se jedná.

A teď přijde ta nádherná část, a to je doporučení opatření KRIT. Je třeba intenzivně komunikovat, odhalovat manipulativní techniky nepřítele a debankovat, provést tzv. naming a shaming. Jo, slyšíte dobře naming a shaming, to jako znamená, že máte pojmenovat a potom zostudit. K tomu fakt nemám slov a přijde mi to jako špatný vtip.

A třetí dokument Zvýšený tranzit migrantů přes Českou republiku. Ten mě moc zaujal, tedy tady ten odstavec, který se týká médií. Média zatím nevěnují tématu, cituji zase z toho dokumentu. "Média zatím nevěnují tématu pozornost, což dává prostor jej aktivně formovat a utvářet. Z důvodu zahlcení podstatnější otázkami." To -mi tam chybí, to je tak jako skvěle napsáno pravopisně. "A nedá se čekat, že by jej masově tlačily, ale nelze vyloučit, že jej zneužijí noviny a televize vlastněné blízké hnutí ANO a také dezinformační scéna." Toto skutečně stojí v tom materiálu, který najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra. Je to prostě neuvěřitelné. Nechápu, jak můžete zveřejnit takový pamflet a ještě s pravopisnými chybami, ale opravdu bych stála za to vysvětlení.

A poslední čtvrtý dokument je utajovaný vládní plán pro čelení dezinformacím, který má doslova na svědomí vládní zmocněnec pro média a dezinformace. Údajně je obsahem například okamžité vypnutí webů, které vláda označí za dezinformační, zavedení trestného činu šíření dezinformace a tak dále. Jedním bodem plánuje také například uvolnění 50 milionů na podporu neziskovým organizacím, které se zabývají bojem s dezinformacemi. Tady by měl zajímalo, kdo je bude vybírat, jestli to budete dělat stejným způsobem jako ve fondu nezávislé žurnalistiky, tedy těm jenom vybraným a vyvoleným, nebo jak to teda bude.

Dalších 100 milionů by mělo jít na podporu médií. (Předsedající: Čas!) Znovu mě zajímá kdo, jakých a kdo to určí. Děkuji. Takže žádám o zařazení tohoto bodu...

