Maláčová (SOCDEM): Nejvíc slibují Piráti, tentokrát to prý klapne

23.09.2025 15:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolebním slibům řešení krize bydlení

Foto: Archiv SOCDEM
Popisek: Jana Maláčová, předsedkyně Sociální demokracie

Přátelé, máme dva týdny do voleb a všechny politické strany zase slibují, co udělají s bydlením. Nejvíce slibují Piráti, tentokrát to prý klapne. Za prvé: když se bude podporovat jenom poptávka, například dotováním hypoték, bydlení ještě zdraží! Za druhé: musí se masivně stavět. A stavět musí i ti, kteří nechtějí na bytech vydělávat. Tedy stát, obce a družstva.

O tom je vídeňský model. Kromě tržních aktérů staví i veřejná ruka. Vídeň nestaví byty proto, aby na nich někdo rejžoval, ale proto, aby lidé měli kde bydlet! Polovina obyvatel tam žije v obecních nebo družstevních bytech, pronajímaných za pevně dané nájmy. Je to prevence spekulací.

Ve Vídni se dělá bytová politika s cílem, aby lidé bydleli. V Praze je bydlení hlavně byznys pro developery. Proto chceme levné nájemní byty pro mladé rodiny, potřebné profese, osamělé seniory, handicapované či samoživitelky, na které bytová krize dopadá nejhůř. A odmítáme jakoukoli formu segregace a diskriminace v oblasti bydlení.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Pokud budeme mít dostatek bytů s levnými nájmy, bydlení zlevní všem. Nedostatek vždycky tlačí ceny nahoru!

Předpokladem je samozřejmě zrychlení a zjednodušení stavebních povolení a také daňové omezení spekulací s bydlením. Ve Vídni je normální, že na bydlení dáváte pětinu rozpočtu. U nás za 2+kk v Praze zaplatíte klidně 20 tisíc a z výplaty nezbude nic. Vídeňská rodina si může dovolit normálně žít. Mají peníze na kvalitní jídlo, kulturu, sport i cestování. Česká rodina počítá každou korunu. Protože bydlení je u nás nejdražší v Evropě.

Proč? Protože stát a obce přestaly stavět a byty rozprodaly. Všechno nechaly developerům. A ti mají jediný cíl, co nejvyšší zisk. Z bytů se stala komodita pro spekulace, ne domov pro normální lidi. Dnes potřebujete na průměrný byt v Praze trojnásobek průměrného příjmu. To je úplně postavené na hlavu!

My to změníme! Chceme, aby stát, obce i družstva zase začaly stavět, a to ve velkém. V roce 1970 se stavělo až 100 tisíc bytů ročně. Proč to nezvládneme dnes, když jsme technologicky mnohem dál? Založíme státní STAVEBNÍ HOLDING, který zajistí celý proces od dodávek surovin po samotnou výstavbu, a postavíme minimálně 40 tisíc bytů ročně.

Jak to zafinancujeme? Máme čtyři zdroje:

  • levné úvěry Evropské investiční banky – tak jako si Česko půjčuje na dopravní stavby, může si půjčovat i na bytové domy a splácet je z nájmů,
  • zdanění spekulantů včetně airbnb,
  • sektorová daň pro velké nadnárodní firmy s extrémními zisky,
  • postupné odbourávání dávek na bydlení.

Jen letos vláda na dávky vydává 22 miliard a za Fialovy vlády se částka ztrojnásobila! A pozor! Nesmí se stavět pouze byty, ale i občanská vybavenost: jesle, školky, školy, zdravotnická zařízení, sociální služby, lékárny nebo svobodárny pro lidi, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou.

Bydlení je právo. A když to funguje ve Vídni, může to fungovat i u nás! Musíme jen říct jasné stačilo kšeftům se vším. A konečně začít, protože naši političtí soupeři o bydlení jen mluví, ale za čtyři roky vládnutí neudělali vůbec nic.

autor: PV

