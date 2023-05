Maříková (SPD): Automobil je svoboda. A vy lidem tu svobodu na pokyn Bruselu ukrajovat

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Od 1. března 2024 by se měly zdražit dálniční známky, ovšem jen pro automobily se spalovacími motory. Pro hybridy budou za hubičku a pro elektromobily budou dokonce zcela zdarma. Znamená to snad, že elektromobily a hybridy poškozují naše dálnice méně? Podle tohoto návrhu budou zdarma brázdit dálnice moci jen bohatí, protože kdo si bude moct dovolit koupit nový drahý elektromobil? Asi to bude těžko senior, který automobil využívá k dopravě k lékaři nebo na nákup, nebo ten, kdo je rád, že si mohl pořídit ojetinu proto, aby se mohl dopravovat z práce do práce, provozovat svou živnost nebo vyzvednout děti ze školy.

Evropský parlament v rámci honby za snižováním emisí zakázal prodej nových automobilů se spalovacím motorem od roku 2035. Premiér Petr Fiala ještě v roce 2021 tvrdil, že zákaz prodeje aut se spalovacím motorem je pro něj nepředstavitelný. Paradoxem je, že to bylo právě za předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, kdy se toto odhlasovalo. A nyní můžeme pozorovat, že právě tato vláda toto zelené šílenství ještě podporuje a začala už i u dálničních známek. Ten, kdo nevěřil, že ta pravá šikana nás teprve čeká, tak tohle je jen začátek. Tato vláda dělá všechno pro to, aby nízkopříjmové skupiny a střední třídu omezovala a ožebračovala. Mít vlastní automobil rovná se být svobodný a svobodný člověk se velmi těžko ovládá. Diktátoři z Bruselu by nás velmi rádi všechny řídili a tato vláda Petra Fialy je jejich jakousi prodlouženou rukou. Zelený úděl je jen obyčejné pokrytectví a nástroj, jak otročit a ovládat lidi a k tomu zelení šílenci využívají zelený útok na fosilní paliva a s tím spojený útok na emise CO2.

Podívejme se na to, kdo se nám snaží toto omezit a zakázat. Se zdražením dálničních známek pro automobily se spalovacími motory, pro ty automobily, které údajně tak strašně zatěžují naše životní prostředí, přichází vláda, jejíž ministři si nechávají přistavit automobil se spalovacím motorem a řidičem až před vchod a odvézt na ministerstvo, popřípadě do Poslanecké sněmovny, i když to mají pár set metrů nebo by mohli dojet klidně ekologicky tramvají, když tak moc dbají na životní prostředí. Jaké pokrytectví, že? O papaláších v Bruselu, kteří mají plnou pusu ekologie a létají soukromým tryskáčem, hovořit raději nebudu. Nebo o těch tankerech a jejich emisích, kterými se dováží zkapalněný plyn, raději také ne. Přitom z provozu osobních automobilů pochází jen něco málo přes jednu setinu celosvětových emisí CO2. Snižování emisí CO2 dané provozem osobních automobilů, čímž je nyní nejen Evropská unie posedlá, je z tohoto pohledu zcela nesmyslné. U elektromobilů se zapomíná na emise CO2 vznikající při výrobě elektrické energie a jejich baterií.

Když jste tady všichni v té to vládě takovými ekology, záleží vám na životním prostředí a chcete našim občanům, kteří mají své starší automobily a jsou rádi, že s nimi mohou jezdit, protože na nový elektromobil prostě nemají, tak jim chcete zdražit i ty dálniční známky, abyste postupně svou šikanou automobily se spalovacími motory vyřadili z provozu, tak bych chtěla navrhnout zařazení nového bodu s názvem Diskuse o tom, jak automobily se spalovacími motory zatěžují více dálnice než hybridy nebo elektromobily, a to prosím za pevně zařazené body. A ať nám tady páni ministři a celá tato vláda pěkně vysvětlí své ekologické počínání, proč teda jezdí v autech se spalovacími motory anebo zda začnou pěkně ekologicky jezdit městskou dopravou či začnou chodit raději pěšky, když se tak přidávají k tomuto zelenému šílenství, které sníží životní úroveň, které se západní civilizaci podařilo dosáhnout.

Pan premiér by si třeba mohl ekologicky cestu do práce zpestřit pěšky nebo jízdou na kole, protože určitě má natrénováno z toho běžícího pásu nebo rotopedu s bluetooth a připojením na 3D aplikace, kde si mohou vybrat jakoukoliv trasu na světě, které si do Strakovky pořídili z peněz daňových poplatníků, a aspoň by se od lidí v terénu dozvěděl, co si o těch jejich lžích a opatřeních lidé skutečně myslí. Kážete vodu a pijete víno. Asi tak. Automobil je svoboda. A vy lidem tu svobodu na pokyn Bruselu postupně chcete ve všech formách ukrajovat. Děkuji.

Karla Maříková SPD



