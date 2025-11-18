Zaorálek (SOCDEM): Prezidenta Pavla bych „vzal za slovo“

18.11.2025 20:07 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na připomínku prezidenta, že by vláda měla definovat svůj vztah k Ukrajně

Zaorálek (SOCDEM): Prezidenta Pavla bych „vzal za slovo“
Foto: Repro XTV
Popisek: Lubomír Zaorálek

1. Prezident Petr Pavel má pravdu, když říká, že nová vláda by si měla definovat svůj vztah k Ukrajině.

2. Obří korupční skandál, který vypukl v Kyjevě, nutí položit otázku, jestli současná Ukrajina nemá přece jen blíže k Rusku než k Evropě. Vlastně se to šušká už dlouho, že provize z veřejných zakázek jsou až 20 procent.

3. Teď se jen dovídáme, že pracovníkům firem, které nebyly ochotny dávat úplatky, hrozilo, že půjdou na frontu. Lidé musí sedět ve tmě a v zimě, protože se rozkradly peníze na ochranu energetické infrastruktury.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
98%
0%
hlasovalo: 6288 lidí

4. Dokonce i ty peníze, které se tady v Česku vybraly na raketu Dany Drábové, mířily do firmy Timura Mindiče, jednoho z nejbližších spolupracovníků prezidenta Zelenského a zároveň hlavy zločinecké organizace. Zmizel pár hodin před zatčením neznámo kam.

5. Odhalovaná korupce míří i k Andriji Jermakovi do hlavní kanceláře prezidenta. Tohle není žádná očistná krize. To je jen definitivní potvrzení, že na Ukrajině se za celá léta nic nezměnilo.

6. Naopak - válka učinila metody korupce ještě brutálnější a bezohlednější, protože přitáhla do země miliardy, o kterých se oligarchům do té doby ani nezdálo.

7. Teď už víme, proč v létě Volodymyr Zelenskyj zaútočil na protikorupční orgány. Byl to zoufalý pokus zabránit odhalení toho, co se v jeho zemi opravdu děje.

8. Působí jako špatný vtip, že ještě před týdnem se vrcholná evropská politička Kallasová nechala slyšet, že Ukrajina je na „správné cestě“ k úspěšné integraci do Evropy.

9. Opak je pravdou. Prezident Zelenský je na cestě stát se politickou mrtvolou a Ukrajině hrozí absolutní ztráta důvěry spojeneckých zemí.

10. Otázkou je, proč jsme se tady v Evropě tak dlouho tvářili, že nikdo nic neví a netuší, a mlčeli jsme k něčemu, co nesmírně zvyšovalo utrpení obyčejných lidí a co strašným způsobem může zmarnit jejich oběti.

Ano, prezident Petr Pavel má pravdu. O téhle naší dosavadní politice a chování bychom měli začít mluvit.

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
Článek obsahuje štítky

Ukrajina , Zaorálek , SOCDEM

autor: PV

