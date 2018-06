Maříková (SPD): Svoboda slova nebo přehnaná korektnost?

Máme 30 let po revoluci, je zde generace, co zažila totalitu a generace co s ní nemá zkušenost stejně jako západ.

Mladí jsou vychovaní západním stylem, jsou ovlivněni školou, reklamou, hudbou. Podívejme, co a koho dnes mladí lidé poslouchají, na jaké filmy se dívají, jaké pohádky jsou dnes pro malé děti. Ti jsou podprahově ovlivňovány na každém kroku, aby jim multikulturní svět přišel normální a hlavně jsou tvárnější. Málokterý dnešní mladý člověk ví něco o našich tradicích a zazpívá si lidovou písničku a je hrdý, že patří k národu, který toho tolik dokázal. Mám dojem, že školy přestaly učit lásce k vlasti. Na druhé straně je zde generace co zažila totalitu, co má hlubší vztah k své zemi a zachovala si pud sebezáchovy a dobře vnímá co se okolo ní děje. Právě tuto část společnosti mainstreamová média nálepkují jako extrémisty.

Teď jde o to, kdo nám nastolil normu, podle které máme žít? Když chcete ovlivnit společnost a dát jí směr kudy se má ubírat, musíte mít peníze, hodně peněz a pak ovládáte média a přes ně ovlivňujete názory lidí. Zaměstnáváte ty, co budou „papouškovat“ to co vy chcete. Udáváte směr, kam chcete, aby společnost šla. Najdou se tací, kteří cítí, že daný směr je špatně, že nás vytrhává z kořenů, že žijeme opět v totalitě, a že nemůžete mít vlastní názor, i když máme Listinu práv a svobod, která nám to zaručuje. Tito lidé vidí, že daný politický směr EU nás žene do záhuby. Likviduje tradice a naši identitu, převrací historii, protože pokud chcete zlikvidovat národ, musíte ho vytrhnout od kořenů. O to se snaží politika EU. A jak docílíte, aby jste ty, co jsou proti této politice umlčeli? Nazvete je extrémisty, fašisty, rasisty. Hanebně je onálepkujete, aby se od nich ti co se ztotožňovali s jejich názorem postupně ze strachu a studu distancovali. My si musíme uvědomit, že ne my, ale Západ kolonizoval Afriku, zbohatl na ní a nyní má pocit viny a nese si nyní za to následky. Proč my bychom měli nést jeho vinu? My nikomu nic nedlužíme, my jsme na nikom nezbohatli. Ba právě naopak.

Věra Maříková SPD

1.místopředsedkyně krajské organizace

Přišla za mnou asi 70.letá paní si popovídat. Vyprávěla mi, že pomáhá vychovávat synovi dva vnuky. A někdy přemýšlí o tom, jaký bude svět za 20 či 30 let. V čem její vnuci budou žít. Je krásné, že se ještě najde někdo, kdo se takto dokáže zamyslet. A pak mi s obavou řekla, že přemýšlí, jestli není rasista, protože byla několikrát nakupovat s kamarádkou u vietnamských obchodníků a už je nemá ráda. A víte proč? Byly si zkusit nějaké oblečení, ale nesedlo jim, tak ho nechtěly, ale prodavačka-či majitelka na ně začala křičet, že když si to nekoupí a nemají peníze, ať to nezkouší a byla velice nepříjemná. A vždy, když jde okolo a chce se na něco podívat, tak uvedená prodavačka, už na ní pokřikuje „Koupíš? Ne ? Tak jdi pryč!“ A za to, už je ta paní nemá ráda. Řekněte je to rasismus?

Žijeme ve lži, které se říká korektnost. Bojíme se nazvat věci pravými jmény. Nevíme, zda můžeme použít člověk tmavé pleti, nebo slovo černoch či nepřizpůsobivý a pokud tak učiníme, strhne se lynč. Netušila jsme, že na FCB je tolik falešných profilů bez fota se smyšlenými jmény, kteří mají za úkol, máte li odlišný názor špinit vás, sprostě urážet, vyhrožovat fyzickým napadením i přáním smrtí. Tito lidé to zcela jistě nedělají zadarmo. A svou nenávistí strhnou a ovlivňují ostatní. Přesně takový lidé by dokázali strhnout dav i k lynči za odlišný názor. Firmy mají strach, aby jejich reklamy nebyly moc bílé a pokud jsou, tak se za ně omlouvají a stahují je. Zdárným příkladem toho je kosmetická firma Nivea, která se za svůj slogan „bílá je čistota“ , který se na Blízkém východě snažila propagovat deodorant omluvila a stáhla jej, ač reklama neměla vůbec rasový podtext. Přesto lidem omluva nestačila a pozastavovali se nad tím, jak firma tohle mohla zveřejnit na Blízkém východě? A takových případů je mnoho.

Podívejme se co se dnes děje v Africe, genocida bílých. Tamní obyvatelé vyvražďují legálně bílé farmáře a slyšíte, že by o tom naše média informovala? Vždyť ti farmáři si vzali hypotéky, které musí splácet, od nikoho nemají nic zadarmo. Tamním obyvatelům dali práci a platí je. Z londýnské univerzity King’s College zase v rámci politické korektnosti ze stěn a chodeb zmizely portréty jejích zakladatelů. Studentům pocházejících z etnických menšin prý „vousatí bílí muži“ navozují strach. Někteří studenti už dokonce mají problém s tím, že je učí bílí profesoři. Lidé v rámci politické korektnosti už zešíleli. Z Ameriky zas slyšíme hlas, že skladatelé oper jsou moc bílí. Řekněte mi je to rasismus?

A pokud jako občan České republiky projevíte svůj názor, že se vám nelíbí, aby se vaše země ubírala tímto směrem, nazvou vás rasistou. Řekněte je to rasismus?

Obávám se, abychom nedospěli do doby, kdy se české děti budou učit, že Bedřich Smetana či Antonín Dvořák byli imigranti z Afriky.

Moderní svět zažívá stále silnější diktát politické korektnosti. To, co bylo ještě před pár lety považováno za normální a nad čím nikoho nenapadlo se ani pozastavit, je dnes označováno za diskriminační. Jde o nechuť k naší civilizaci, nenávist k naší historii a křesťanskou tradici. Toto má za cíl jediné, založit nový multikulturní svět jednoho lidstva a odříznout se od celé této historie a minulost.

