Maříková (SPD): Totalita v Chebu za vlády starosty ANO

Totalita v Chebu za vlády starosty Jana Vrby (ANO).
Dnes jsem v Chebu na Valdštejnských slavnostech zažila to co ještě nikde jinde. Stáli jsme s petičním stánkem na náměstí, mimo zábor, mimo akci, nikomu jsme nepřekáželi. Přesto se nás pokusili vyhnat s tím, že stojíme v záboru. Když jsem ukázala na plánku a prokázala opak, přišlo na nás šest městských strážníků, dokonce i se psem! Obklíčili nás jak zločince! Městský strážník dokonce udeřil našeho kolegu do zad.
Nakonec na nás přivolali Policii ČR. Policista mi sdělila, že pokud se jim neprokážu OP, tak mě může odvést na stanici. Policisty jsem se tedy dotazovala z jakého důvodu mě žádá o prokázání totožnosti, jelikož jsem se ničeho nedopustila a že svou totožnost nemusím prokazovat zrovna OP zda je mu známo. Policie nakonec potvrdila, že na místě stát můžeme a ničeho jsme se nedopustili.
Celá akce trvala cca 45 minut.
Takto si představuje pan starosta Vrba (ANO) svobodu projevu? Zneužívání městské policie k zastrašování občanů, kteří jen sbírají podpisy, je naprosto nepřijatelné. Městská policie má chránit veřejný pořádek, ne dělat politické špinavé služby. Pan starosta Vrba (ANO) nezapře manýry z dřívějších dob, kdy byl členem KSČ.
Pokud tedy v tento čas potřeboval někdo MP v Chebu, tak měl smůlu, protože přišla zakročit proti našemu petičnímu stánku.
Spojili jsme se pro vás, spojte se s námi proti Fialově vládě a plíživé totalitě. Volte SPD č.6.
