Maříková (SPD): Žít ve strachu není život ve svobodě

Dnes si připomínáme 31 let let od doby, kdy jsme získali svobodu a demokracii. Česká republika na jednu stranu vystupuje jako demokratická a svobodná země, na stranu druhou žijeme v zemi, kde je opět nebezpečné říkat vlastní názor, protože se musíte obávat, že budete stíháni za jiné názory než jsou připuštěny. Začala být opět omezována diskuze, byla zavedena tvrdá cenzura a opět jsou potírány nepohodlné názory pod rouškou zamezení šíření nenávisti. Přitom právě tímto postupem vzniká nenávist a rozděluje společnost. V demokratické zemi se na tvorbě názoru podílí celá společnost ve svobodné a informované diskusi. Kritizujeme státy, kde vládnou totalitní režimy, ale my nejsme o nic lepší. Uplynulo 31 let a my jsme se vrátili do hluboké totality, která je nazývána demokracií.

Totalitní systém neuznával svobodu slova, svobodu vyznání, nebyla možnost cestovat nebo pracovat v zahraničí a další perzekuce komplikovaly život občanům. Svobodu, kterou jsme velmi těžko získávali jsme však přestali opečovávat a vážit si jí, tak až jsme ji krůček po krůčku ztratili aniž by to lidé stačili zpozorovat. Svoboda a demokracie je velmi křehká a je nutné o ní neustále pečovat jako o květinu. Každý občan by se měl proto podílet na rozvoji demokratické svobodné společnosti a měl by mít také zájem o politiku.

To pozvolné utahování šroubů vzhledem k současné situaci nabralo na mnohem větší síle, je nám diktováno kdy můžeme pracovat, podnikat, vycházet, v jakém počtu budeme chodit do obchodu a dokonce se veřejně někteří představitelé vyjadřují o zvýhodňování určitých skupin osob jako očkovaných nebo prodělaných onemocnění, to vše pod rouškou ochrany zdraví. Místo, aby jako ve správné demokratické zemi byli občané vedeni k zodpovědnosti je na ně použit bič otrokáře. Demokracie v tom plném smyslu znamená především ochotu občanů přijmout odpovědnost za sebe a za věci obecné. Demokracie je naděje, že mi lidé jsme schopni sobě vládnout a je na každém z nás jestli budeme žít jen v iluzi svobody nebo skutečně budeme všichni společně pracovat na tvorbě opravdu svobodného a demokratického státu.

Karla Maříková SPD



