Ševčík (SPD): Politický ústupek rozvědčíkovi na Hradě

30.12.2025 18:09 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na prezidentovo odmítnutí kandidáta Motoristů na ministra Filipa Turka

Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Miroslav Ševčík

Podle mě, by se Filip Turek velmi hodil například na post ministra zahraničních věcí. Velmi výrazně ho ocenila i Eliška Hašková-Coolidge, která působila jako tajemnice u pěti amerických prezidentů a přesně ví, co hodnotí.

Turek byl navíc oceněn izraelským ministrem zahraničí za svou práci v Evropském parlamentu, kde během jediného roku působil v osmi komisích. To, že nebyl jmenován ministrem a neprošel u kádrovacího prezidenta, není žádné odborné rozhodnutí, ale politický ústupek rozvědčíkovi na Hradě.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Pavel , Ševčík , SPD , Turek

