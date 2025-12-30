Ševčík (SPD): Politický ústupek rozvědčíkovi na Hradě

Podle mě, by se Filip Turek velmi hodil například na post ministra zahraničních věcí. Velmi výrazně ho ocenila i Eliška Hašková-Coolidge, která působila jako tajemnice u pěti amerických prezidentů a přesně ví, co hodnotí.
Turek byl navíc oceněn izraelským ministrem zahraničí za svou práci v Evropském parlamentu, kde během jediného roku působil v osmi komisích. To, že nebyl jmenován ministrem a neprošel u kádrovacího prezidenta, není žádné odborné rozhodnutí, ale politický ústupek rozvědčíkovi na Hradě.
