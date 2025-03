Marková (BPP): A pak kdo tu straší. Kód Charlie díl 4.

„Přijde milion Ukrajinců, a půjde o frustrované chlapy, kteří mají v sobě tu postsovětskou pouliční brachialitu, takže kvůli nim „klekne bezpečnostní systém“. To jsou slova Ondry Vetchého v pořadu ČT Fenomén doby. Samozřejmě přijdou jen v případě, že by Rusko vyhrálo. Jinak by sem stoprocentně nepřišla ani myš.



Dost mě děsí, že takovým lidem s tímto způsobem dezinformačního jednání – zde si dovoluji oslovit Otakara Foltýna, aby vydal nějakou komunikační kartu, dává soukromé schůzky prezident i premiér, a oni se chovají jako by snad byli členové vlády. Že budeme mít bezpečnostní problém, to nejspíš budeme. Ale nikoliv díky tomu, že Rusko zabere celou Ukrajinu, protože ji mnohem pravděpodobněji ekonomicky zabere Amerika. Vzhledem k probíhajícím jednáním je toto u úst Vetchého jen bohapustá manipulativní lež. Ondro jste herec, tak se toho držte. Tohle není další placená role. A nebo jo? Budeme ho mít spíš díky slučování rodin, pokud něco takového nastane. To se sem opravdu třeba nahrnou ti frustrovaní, válkou poškození, potenciálně nebezpeční jedinci. A mafie samozřejmě s nimi.



A další lež. Těžko sem může přijít z fronty milion chlapů, když celá ukrajinská armáda jich má cca 900 tisíc. A jako asi nepůjdou všichni, že. To jen tak pro pořádek. Ondra předvídá kolaps našeho bezpečnostního systému, ale místo toho, aby se snažil o nastolení mírových jednání, aby nikdo další utíkat nemusel, chce dál valit peníze do svých dronů. Jenže všichni příčetní vidí, že když Amerika ukončí podporu Ukrajiny, tak se taky ukončí ta válka. Evropa nemá prostředky, peníze, zbraně, ani lidi, aby válečné potřeby pokryla, Fakt ne. Malá odbočka, mimochodem i ta sbírka na drony je dle účelu prý na drony nesmrtící, což je problém, protože se z nich na Ukrajině stávají drony smrtící. A to by byl tak trochu podvod. A údajně právě toto vyšetřuje Vojenská policie. Takže tak křišťálově čisté to zřejmě není. Jen křišťálově kryté.



Takže zatímco Donald Trump se snaží za každou cenu válku ukončit, Evropa a my v podobě různých Vetchých s ní, evidentně chceme pokračovat ve válčení. Problém je, že na to Evropa, jak jsme si už řekli nemá prostředky. Takže výsledek může být ve finále úplně opačný, tedy jen mnohem více mrtvých a zmrzačených, ale taky mnohem více ztraceného území. Nevím, jestli tohle skupina kolem Vetchého nechápe, nebo z nás jenom dělá idioty.

Vlastně se nedivím, že nás s tímto přístupem nikdo nikam na žádná jednání nezve. Co taky s takovými fanatiky, že?

Bc. Jana Marková BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky