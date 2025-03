Marková (BPP): Kód Charlie, díl šestý. Bratři Kroupové.

Všimli jste si, že by nějaké jiné iniciativě bylo věnováno tolik mediálního prostoru jako právě této? Ono totiž v této kauze nic není náhoda.



Jedním z klíčových lidí je totiž Mikuláš Kroupa. Ředitel Post Bellum o.p.s. a vedoucí projektu Paměť národa. A aby se tam necítil tak sám, je tam i jeho bratr, Martin Kroupa, shodou šťastných okolností předseda správní rady projektu Post Bellum. Post Bellum je ten spolek, který se zabývá projektem Paměť národa, který si vypráví dějiny tak trochu po svém. Nebo spíš vypíchne vždycky to, co vypíchnuto být má. Aby taky ne, když sponzorem tohoto projektu je podnikatel, miliardář a lobbista Jan Dobrovský, který patří mezi 100 nejbohatších Čechů. A opět dílem šťastné náhody je tento člověk poradcem hádejte koho? Prezidenta Petra Pavla. Ano, toho Petra Pavla, který zaříznul ministryni obrany Janu Černochovou, když začala do dronové iniciativy moc šťourat.



A šťourat začala proto, že zřejmě došlo k naprosto nestandardnímu zneužití Armády České republiky ve prospěch soukromého spolku. Spolku zaštítěného náčelníkem Generálního štábu Řehkou, Otakarem Foltýnem, a dál už to z předchozích dílů znáte. CO ale neznáte je to, kdo je třetím bratrem oněch bratrů Kroupů. Ano, je to investigativní novinář Janek Kroupa, který 6.3. napsal „objevný a jediný "objektivní“ článek o tom, jak se ministryně obrany snažila pomocí útvaru Inspekce Ministerstva obrany manipulovat vyšetřováním okolo dronového vyšetřování. Tak určitě.



Inspekce Ministerstva obrany prý drze dostala od ministryně Jany Černochové úkol, aby prověřila okolnosti, za nichž Skupina D poskytla armádě FPV drony a zařídila školení vojáků na jejich obsluhu. Inspektoři prý byli podle Kroupy tlačeni do toho, aby něco našli. Tak od toho jsou, ne? Pokud by bylo vše v pořádku, nenašli by přece nic. Nicméně sami inspektoři prý tvrdí, že kdyby je do toho nadřízení netlačili, tak by nic nenašli. Jací řadoví inspektoři to jsou Kroupa samozřejmě tají a celkově se mu povedlo článek koncipovat tak, že celá tato aféra vypadá pouze jako osobní msta Černochové Řehkovi. Fakty se vůbec nezabývá a těžko byste v tomto našli lepší vzor manipulativní novinařiny.



A jako dokreslení celého příběhu dodávám, že tito povedení bratři mají ještě bratra čtvrtého, kterým je František Kroupa. A víte kdo je syn Františka Kroupy? Kluk, který chodí s žákem, který potají nahrál paní učitelku Bednářovou a už tři roky se jí snaží zničit za pomocí soudů život. Otec udavač k pohledání. Holt spojení na vyšší místa.



Takže až vám bude Seznam opět psát ústy Janka Kroupy cokoliv o dronech, vězte, že je v celém tomhle šméčku zabořen tak moc, jak moc je to jen možné. Pokud ryba smrdí od hlavy, tak tady to propojení je až neuvěřitelné. Zkrátka mají pokryté úplně všechno. Zamete se vyšetřování pod koberec? Obhájí to Jana Černochová? Nebo ji mediálně hradně zase „nezávisle“ zaříznou?

Bc. Jana Marková BPP



