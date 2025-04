Marková (BPP): Totální odzbrojení evropských národů je blíž, než si myslíme

Už v příštích dnech budou ministři financí EU projednávat zřízení společného mezivládního zbrojního fondu, přes který by se společně nakupovaly zbraně. Háček nebo spíš hák je v tom, že zbraně by vlastnil onen fond. A za používání armádní techniky by členským zemím účtoval poplatky. A samozřejmě nejen to. Taky by o nich totálně a totalitně rozhodoval. Jestli teď máme armádu v bídném stavu, pak bychom neměli žádnou. Jen potravu pro případná děla. Za která bychom ještě draze zaplatili.

Za celým tímto zvěrstvem stojí think-tank Bruegel, který se nijak netají tím, že cílem je likvidace národních armád, zpřetrhání vazeb mezi jednotlivými vládami a domácími zbrojařskými společnostmi a předání veškeré moci Říši. To velké písmeno je tam schválně. Celý ten fond bude ovšem nejen pro země EU, ale i třeba pro Ukrajinu nebo pro kohokoliv, kdo se bude hodit. Říši. Tento návrh bude projednáván už teď 12. dubna. Maskuje se to samozřejmě za neochotu vojensky pomáhat ze strany USA, ale oni se o to snažili už dlouho. Jen teď je tu záminka.

A součástí toho všeho je ještě zákon o společném zadávání veřejných zbrojních zakázek. A nepokrytým cílem je, aby se odstranily zbrojní priority jednotlivých členských zemí spojené se svým vlastním zbrojním průmyslem. Jinak řečeno, co se nakoupí rozhoduje Říše, od koho se to nakoupí rozhoduje Říše, za kolik se to nakoupí rozhoduje Říše. Vy to jen zaplatíte, otroci. Samozřejmě včetně úroků, protože si na to musíme půjčit. Od koho? Rozhoduje hádejte kdo.

Celé se to má schovat pod tzv. Evropský obranný mechanismus a členství v něm by znamenalo definitivní zákaz jak státní podpory pro zbrojaře, tak upřednostňování zadávání veřejných zakázek, z nichž mají prospěch dodavatelé národní armád na úkor dodavatelů od jiných členů EDM. A o jakou, že se to jedná částku? O 800 miliard eur v příštích letech. A to už je slušnej balík.

Nepochybuji o tom, že naši vládní servilové budou pro. Nepochybuji o tom, že se to pokusí stihnout do voleb. Nedovolme to. Za žádnou cenu se nesmíme vzdát práva na svoji armádu a obranu. To už není Mnichov. To je protektorát II na dokonalou výrobu bezbranných Untermenschen.

