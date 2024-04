Marková (Trikolora): Akutní pomoc v nouzi je jedna věc, dělat ze sebe dojnou krávu jiná

reklama

Třetina Ukrajinců v Česku prý živoří a "Současná situace je pro mnoho uprchlíků finančně neúnosná,“ říká šéf Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.

Té organizace, která měla za rok 2022 příjmy ve výši 71 895 048. I z našeho rozpočtu. Té organizace, která z toho celých 45 856 920 dala jen na vlastní mzdy. Proplácené faktury tam lítají hlavně z ministerstva vnitra. To jen abyste se nedivili, kdybyste se něčemu divit chtěli.

Pan Rozumek si stěžuje, že třetina z ukrajinských migrantů (on říká uprchlíků), si nedokáže vydělat na své každodenní výdaje a více než polovina by nedokázala zaplatit náhlý výdaj přes 13 tisíc korun. Dokládá to na příkladu paní, která když zaplatí nájemné, jídlo pro své dvě děti a další náklady, zbyde jí měsíčně na vše ostatní maximálně od tří do pěti tisíc korun. Dovoluji si pana neziskovkáře upozornit, že v České republice žije 1 milion lidí na hranici chudoby, další dva miliony se ji šupem přibližují a téměř čtvrtina Čechů nemá finanční prostředky na zaplacení nečekaného výdaje přesahujícího částku 10 tisíc korun. O tom, že by jim po odečtení všech nákladů zbývalo měsíčně pět tisíc jako rezerva na vše ostatní, si většinou mohou nechat jen zdát.

„Současná situace je pro mnoho uprchlíků finančně neúnosná,“ Nejhůř jsou na tom nejstarší z nich, konkrétně skupina lidí 65+. Z nich nevyjde s penězi podle údajů průzkumu 68 procent. Rozumuje Rozumek. Ono pane Rozumku současná situace je neúnosná nejen pro tyto lidi, ale také pro spoustu českých seniorů v tomto věku. Pro lidi, kteří zde celý život pracovali a budovali tuhle republiku, a teď si díky vládě a takovým jako jste vy, mají připadat jako občané druhé kategorie.

Prošla jsem si i ty vaše uprchlické ukrajinské grafy, a musím říct, že mne na nich pár věcí zaráží.

- 50% z nich má prý alespoň jedno dítě. Já jsem myslela, že to jsou všechno maminky s dětmi. Asi ne teda…

- skoro 40% z nich má ve své domácnosti alespoň jednu osobu s vážným zdravotním postižením. Tak to je jako trošku divný, ne? Běžně se to u nás totiž pohybuje kolem 5% (13% postižení, z toho 39% vážně) zdroj ČSÚ.

- Nezaměstnanost. Ženy 35%, muži 20%. Ofiko, samozřejmě.

- A jaké jsou jejich nejnaléhavější potřeby? V 60% prý ty zdravotní. Jako chápete ten mazec? Zde připomínám, že většina lidí na Ukrajině nemá žádné zdravotní pojištění a podle toho ta péče tam také vypadá. Roky a roky zanedbávané věci se poté řeší zde. Takže to, že tu platí chvíli zdravotní pojištění to opravdu nespasí. To si nemažme med kolem pusy. A ještě je důležité říct, že za seniory nad 65 let bude platit zdravotní pojištění stát, takže budou mít bezplatný přístup ke zdravotním službám,“ řekl Proděkan filozofické fakulty pro strategii a rozvoj a odborník z Ústavu sociální práce Filip Rigel. Náš samozřejmě. My všichni, lépe řečeno.

Takže jestli nás měla tato neziskovkářská agitka dojmout a zdůvodnit tak další desítky milionů pro organizaci pana Rozumka, mě to tedy nedojmulo. My se máme primárně starat o lidi zde, nikoliv o to, jestli cizincům zbyde na koníčky a kapesné. Opravdu ne. Akutní pomoc v nouzi je jedna věc, dělat ze sebe dojnou krávu na úkor vlastních občanů je ovšem věc jiná.

