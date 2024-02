Marková (Trikolora): Nevěřím, že to Vítek plácl jen tak

reklama

Potom co ministr Rakušan "omylem" plácl cosi o zestátňování ČEZ, vzrostly jeho akcie okamžitě o dvě procenta. On se za to sice omluvil, nicméně růst to nezastavilo.

Kdyby někdo v ten den akcie koupil, vydělal by 20 korun na jedné v podstatě za jeden den. Ono to nevypadá jako nic moc, ale v objemu základního kapitálu společnosti, zapsaného v obchodním rejstříku, který činil k 30. 6. 2023 celkem 53 798 975 900 korun a skládal se z 537 989 759 kusů akcií o nominální hodnotě 100 korun, to tak zanedbytelné už není, že.

Berte to jenom jako úvahu k zamyšlení, kdy já prostě nevěřím, že to Vítek plácl jen tak. Možná by bylo zajímavé mrknout se, jestli v ten den někdo náhodou mimořádně "pár" akcií nekoupil. Ale jak říkám, je to jen jedna z úvah.

Ono tedy něco podobného už plácli Piráti, když se řešila windfall tax, a vývoj byl obdobný. Inu, jak se říká: Poprvé je to náhoda, podruhé podezřelá shoda okolností a potřetí je to úmysl. Tak si počkáme.

Bc. Jana Marková BPP



