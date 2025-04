Mašek (ANO): 30 % domácností, přestože bude chodit do práce, neuplatí nájemné

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já bych chtěl zareagovat na to, co jsem od vás tady, pane ministře, slyšel - není to samozřejmě moje téma, nicméně mám rád čísla a ta čísla mě trošku děsí. Vy jste tady říkal, že každý člověk má - buďto je na dávce, nebo má výdělek, nebo má kombinaci výdělku a dávky. Pak se z toho nějakým koeficientem vypočítává - dnes tedy je 1,43 - z pohledu toho, jestli ten člověk bude mít nárok na tuhletu dávku na bydlení, a vy jste řekl, že 30 procent lidí, kteří jsou v nájmu, do toho s velkou pravděpodobností spadne, že na to bude mít nárok - jestli jsem to pochopil dobře. A těch 30 procent je strašně velké číslo. Říkal jste, že se jedná o 1,2 milionu domácností a 30 procent by z toho bylo 400 000 domácností. Takže my jsme na tom v současnosti tak, že lidé - myslím, že máme asi tříprocentní nebo něco víc nezaměstnanost, tam bych to chápal, že výdělek mít nebudou, ostatní lidé tedy jsou zaměstnáni, chodí do práce a my se dostaneme - vy jste říkal, že možná to bude jenom 28 procent - takže 28 až 30 procent domácností, přestože bude chodit do práce, přestože budou ekonomicky funkční, tak nedosáhnou, nedosáhnou na to, aby mohli bydlet v nájmu bez toho, aby museli na to něco dostávat, nějakou sociální dávku. Mně to přijde šílené a chtěl bych se zeptat, jak je to v čase, jak se to vyvíjí - jestli to narůstá nějakým způsobem, anebo jestli je to - ono to bylo schované v různých jiných dávkách, teďka se tady dělá nějaké opatření, aby byla jedna dávka, to vcelku chápu - ale prostě mně přijde, že buďto společnost není ekonomicky zdravá, nebo se děje něco (Předsedající: Čas.) špatného do budoucna. (Předsedající. Čas.)

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



