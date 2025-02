Mašek (ANO): Ať to soudruh Foltýn klidně rozdýchá...

Tak tady máme další komunikační kartu od pana Foltýna. Kdo se odváží vyjádřit jiný názor, riskuje asi veřejné zostuzení. Ale já to nehodlám jen tak přejít a komentuju všechno po svém, ať to soudruh Foltýn klidně rozdýchá.

Podle Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu Česko přispělo na pomoc Ukrajině částkou vyšší než 200 miliard Kč. To je zhruba 9,26 miliard eur (viz tabulka)! Když to rozpočítáme, vychází to na 20 000 Kč na každého obyvatele včetně kojenců. Pro čtyřčlennou rodinu to znamená, že na tento konflikt přispěli 80 000 Kč.

To je opravdová solidarita. Potom se nemůže Stanjura dopočítat se státním rozpočtem a řeší to na úkor důchodců, školkovného, nepedagogů, no prostě ”drbe” nás, kde se dáA teď si představte, že ještě pár let bude konflikt pokračovat a budeme už jenom splácet dluhy. Na nic víc nebude.

Pokud někdo vážně čeká, že Ukrajina něco splatí, tak se šeredně plete. Zelenskyj už prohlásil: Dluh 500 miliard dolarů vůči USA neuznáme. Tam to zřejmě dopadne ne zcela podle Zelenského představy o daru od USA. A nám něco vrátí? ?? Ale no tak, to snad nemyslíte vážně!

Nejsme s Ukrajinci v plusu, jak se nám vláda snaží namluvit. Nejsme! Realita je úplně jiná. Přestaňte lhát a na stůl dávejte skutečná čísla. Tohle už není jen otázka politiky, ale základního respektu k občanům, kteří si zaslouží znát pravdu.

Je nejvyšší čas, aby vláda přestala manipulovat realitou a aby začala se věnovat skutečným problémům, které naše země má. To už je neúnosné! Jak vše pravdivě vysvětlovat, vám jistě poradí pan Foltýn.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



