Mašek (ANO): Děkuji za názorový posun a věřím, že nezůstane jen u slov

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

zareagoval bych na pana ministra. Jenom ve dvou věcech, velice stručně. Pan ministr, to tady ve svém odůvodnění svým způsobem, v uvozovkách háže na minulé vlády na to, že se nic nedělo s těmi přístroji, že se nakupovaly bezbřehým způsobem. Když jsme vstupovali do vlády, tak si vzpomenete jistě, že právě kritika nákupů těch předražených tehdy přístrojů do některých mimo jiné i fakultních nemocnic byla právě v rámci programového prohlášení naší vlády jako věc, kterou budeme řešit.

A my jsme ji skutečně řešili. Ty předražené nákupy zmizely a myslím si, že za ty uplynulé čtyři roky už žádné nákupy tohoto typu neprobíhaly. Takže to je pro mě velice důležité tady poznamenat, že se to nedá hodit všechno zpátky na vládu Andreje Babiše. Určitě, ba naopak.

A je to potom dále také ta věc, že, a to ten posun pana ministra názorový a tu vůli tu věc řešit chci tady ocenit na mikrofon, protože ještě pár měsíců zpátky, když jsme se bavili například o krajských pohotovostech, ale i právě o takovéto problematice krajských nemocnic, těch čekacích dob, tak pan ministr to odmítal, že to není jeho problém, že on na to nemá žádný dosah.

Čili teď bych ho chtěl vyzvat, když tady slíbil na mikrofon, že to chce řešit, že se cítí ministrem zdravotnictví globálně a nejenom ministrem fakultních nemocnic, tak by ho chtěl vyzvat, aby projednal s Asociací krajů právě i tyto věci a aby požádal kraje, které jsou zřizovateli těch nemocnic, o to, aby uvolnily tyto informace a pomohly tak pacientům vyhledat rychlejší vyšetření a ošetření. Takže já vám, pane ministře, za ten názorový posun děkuju a věřím, že nezůstane jenom u slov.

Děkuju.

