Mašek (ANO): Dozimetr jako premiér a rozvědčík v roli prezidenta, to zní dobře, co?

Správný Pionýr je vždy připraven. Zdá se, že politická scéna je spíše kabaret než seriózní drama. Když Pekarová oznámila, že SPOLU dostanou 30 % tak Rakušan ohlásí pro STAN procent 20.

Jeden by si skoro pomyslel, že se blížíme k magickým 110 %.

Dozimetr jako premiér a rozvědčík v roli prezidenta, to zní dobře, CO? Jako obsazení do nějaké zábavné satirické show.

Vypadá to,, že dnešní době už nic není nemožné.

Nicméně, ať už je situace jakákoliv, je důležité si zachovat smysl pro humor. Smích je to jediné co nám ještě zůstalo, když si logika a zdravý rozum vzaly dovolenou.

Už policie ten Dozimetr vyšetřila?

Už chtěli vyšetřovatelé konečně ten šifrovaný telefon vidět. Všechen kokain je zajištěný, nebo hraje dál roli v těch optimistických očekáváních STANu ODS a TOP 09,. Nebo snad frčí na něčem jiném?

To Jediné co mě nikdy nepřestane udivovat je, jakou má pan Rakušan hroší kůži a tvrdé lokty. Těch lidí, které využil a odkopl, že, Piráti? Teď to čeká ostatní koaliční partnery.

Neuvěřitelné.

