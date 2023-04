Mašek (ANO): Dozimetr je ukončen, teď je na řadě pošta

reklama

Takže si to shrneme, co Rakušan provedl s Českou poštou a co se děje. To, že by vše měl prověřit NKÚ či policie, o tom nemusí být ani řeč. Kdy začnou pátrat novináři a dělat konečně svou práci místo pochlebování Rakušanovi, jak je úžasný?

Rakušan ještě nebyl ministr, a už vyhodil policejního prezidenta, to zvládl rychle, a slušný Jan Švejdar odstoupil sám. Rakušan ještě nebyl ministr, a už se sešel s odbory z České pošty, a to přímo v sídle v sídle STAN. Tam dostal informace, "co je shnilé" v České poště. Také byste čekali rychlou reakci? Ta ale kupodivu nepřišla. Poté Rédlovic kokainové chapadélko ve STAN kontaktovalo ředitele České pošty. Na čem se kdo s kým domluvil, netušíme, ale Rakušan 19. 6. teatrálně ohlásil Knapův (generálního ředitele) konec na poště přímo z pořadu OVM v přímém přenosu. A? A NIC?

Pokračujme. Kauza Dozimetr smetla mnoho lidí a málem i ředitele České pošty, ale světe, div se, udržel se. Pak nastal rok 2022, byl ustanoven zastupující ředitel pošty a určitá skupina lidí se rozhodla, že ji zreorganizují, zredukují a možná i přivedou ke dnu. Dozorčí rada a vedení pošty za 17 měsíců Fialovy vlády neudělala NIC, slovy NIC! Jakou mají zodpovědnost? Jakou má zodpovědnost bývalý ředitel Knap? Ministrem byl téměř rok odvoláván, tak jak byl motivován ke změnám? Ředitel Knap stihl v roce 2022 „pouze“ zlikvidovat logistiku, která fungovala, a prodat ji (služby outsourcoval za 3,5 miliardy). A co bylo dál?

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



V roce 2022 pošta uzavřela 21 796 smluv za 20 mld. Kč (nárůst o 34,08 % oproti roku 2021), u 72 % neuvedla hodnotu smluv. Moc se toho nedozvíte, pokud chcete zjistit, kolik peněz kam šlo. V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli: C.S. CARGO, a. s., OAMP Hall 2, s.r.o., ASTRA TRANS, s.r.o., ALD Automotive, s.r.o. Tak probereme první čtyři:

C.S.CARGO, a.s., převzala logistiku České pošty, služby outsourcovala za 3,5 miliardy. V roce 2022 uzavřel subjekt 32 smluv za 3 mld. Kč (nárůst smluv o 1 019 404,49 % oproti roku 2021) Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Poštovní a kurýrní služby (2 mld. Kč), Osobní vozidla (377 mil. Kč), Doprava a poštovní služby (24 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (19 mil. Kč) a dalších.

OAMP Hall 2, s.r.o. - Nákup, prodej a pronájem nemovitosti. V roce 2022 uzavřel subjekt 3 smlouvy za 2 mld. Kč (nárůst smluv o 3 457,91 % oproti roku 2021). Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (2 mld. Kč).

ASTRA TRANS s.r.o. poštovní a kurýrní služby atd. V roce 2022 uzavřel subjekt 25 smluv za 1 mld. Kč (nárůst smluv o 953,35 % oproti roku 2021). Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Poštovní a kurýrní služby (734 mil. Kč), Doprava a poštovní služby (194 mil. Kč), Osobní vozidla (62 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (1 mil. Kč).

ALD Automotive s.r.o. - Osobní vozidla, Pojišťovací služby atd... V roce 2022 uzavřel subjekt 79 smluv za 727 mil. Kč (nárůst smluv o 723,31 % oproti roku 2021) Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Osobní vozidla (716 mil. Kč), Pojišťovací služby (11 mil. Kč), Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (0 Kč).

Ano, jde pouze o smlouvy, které jsou v registru smluv ze zákona, ale o něčem to vypovídá. Zajímavé, jak tyto společnosti zmnohonásobily obrat a zbohatly na České poště zrovna v roce 2022, že? Registr smluv je informační systém veřejné správy, provozovaný od 1. července 2016 Ministerstvem vnitra ČR, v němž veřejné instituce v souladu se zákonem 340/2015 Sb. zveřejňují soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v hodnotě nad 50 tisíc Kč bez DPH.

Tak co novináři… kdo se toho chytne a začne vše rozkrývat? Zjistíme časem, co domluvilo tykadlo z Dozimetru, omlouvám se, ze STAN, pan Redl s ředitelem ČESKÉ POŠTY? Splnil ředitel Knap Rakušanovy úkoly, proč trvalo Knapovo „odcházení" téměř rok? Na co potřeboval Rakušan 17 měsíců od schůzky s odboráři, aby problémy konečně začal řešit. Bylo potřeba dostat logistiku do "správných rukou"? Jak vše probíhalo?

Propustit skokově 1600 lidí, zrušit 300 poboček a tvrdit, že se zlepší kvalita a dostupnost služeb pošty, to chce opravdu "drzé čelo", Vítku Rakušane.

