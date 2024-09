Mašek (ANO): Jak hluboko může klesnout úroveň politické kultury a odpovědnosti

Šéf hasičů Vladimír Vlček se omluvil za své kritické výroky směrem ke krnovské radnici, které sám označil za nešťastné. Oceňuji chlapský přístup. Ačkoli omluva je jistě krokem správným směrem, škody již byly napáchány a omluva je v tomto ohledu pouze slabou náplastí.

Je naprosto nepochopitelné, jak si může šéf hasičů dovolit vystoupit před širokou veřejností s neověřenými informacemi, pokud to nebyl záměr. Jak je možné, že se takové informace dostaly na veřejnost bez řádné kontroly?

Anketa Kdo je budoucností ODS? Petr Fiala 2% Martin Kuba 16% Je to úplně jedno 82% hlasovalo: 2809 lidí

A co ministr Hladík? Ten se ochotně chopil neověřených informací a šířil je dál, aniž by měl korektní a ověřené podklady. Jako ministr by měl poskytovat pouze pravdivé a ověřené informace, což zřejmě tomuto „hrdinovi“ nic neříká. Jeho jednání bylo nejen nekompetentní, ale i neuvěřitelně nezodpovědné. Tento incident působí jako cílená dezinformace a měl by být vyšetřen jako možný úmyslný čin, což by byla skutečná velká ubohost od Ústředního krizového štábu.

A co paní poslankyně Urbanová ze STAN? Omluví se také ona za své jednání? Asi těžko, co jiného můžeme čekat od STAN. Je naprosto nepřijatelné, aby poslanci šířili nepravdivé informace, a pak se tvářili, že se nic nestalo.

A paní předsedkyně sněmovny Pekarová z TOP 09? Bude se i ona omlouvat za své jednání?

Zdá se, že všichni jen kydají špínu, a pak mlčí, místo aby se postavili čelem ke svým chybám a nesli za ně odpovědnost. Tento případ ukazuje, jak hluboko může klesnout úroveň politické kultury a odpovědnosti. Kydání špíny bez řádného ověření faktů je nejen neprofesionální, ale i zcela nezodpovědné.

Kde je tedy odpovědnost? Kde je snaha napravit škody a obnovit důvěru veřejnosti? Pokud se všichni zúčastnění nebudou schopni omluvit a nést následky svých činů, pak se nelze divit, že veřejnost ztrácí důvěru v naše instituce a jejich představitele.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky