Mašek (ANO): Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Takže, premiér Fiala teď fňuká nad opozicí, že prý místo toho, aby v těžkých časech táhla za jeden provaz, raději okopává kotníky a šíří blbou náladu.

Je to jako by si Fiala stěžoval, že mu někdo vzal hračku, kterou sám předtím rád půjčoval. Ale počkat, nebylo to náhodou právě on a jeho parta, kdo se s gustem vrhali do okopávání kotníků, když byli v opozici během pandemie covidu?

Pamatujete si to?

Tohle mi připomíná klasický scénář: Když jste v opozici, máte kouzelnou schopnost vidět všechny chyby vládnoucích, ale jakmile se dostanete k moci, najednou se divíte, že opozice dělá přesně to samé, co jste dělali vy.

Fiala zapomněl, že když jste na vrcholu, není to navždy a občas přijde ta část, kdy vás někdo jiný postrčí a vy padáte dolů.

Takže, milý premiére, možná by stálo za to, se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, jestli to okopávání kotníků, které teď tak kritizujete, není jen odrazem toho, co jste dříve sami s radostí praktikovali. Jak říká staré české přísloví: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá! A v politice to platí dvojnásob.

Navíc teď je to pikantnější v tom, že jste téměř soběstační a “mydlíte schody” sami sobě.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky