Mašek (ANO): Ministerstvo vnitra není soukromý klub

26.09.2025 7:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k soudnímu projednávání kauzy Dozimetr

Mašek (ANO): Ministerstvo vnitra není soukromý klub
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Tohle už není žádná „drobnost“. Jestli se chobotnice STAN fakt scházela na vnitru, tak jen výsměch lidem, co je volili, a celé téhle republice. Politbyro STAN? V budově Ministerstva vnitra? To si fakt někdo myslí, že je normální?

Parta kamarádíčků z hnutí, které je až po uši v kauzách, chodí jak do své zasedačky přímo na Ministerstvo vnitra? Gazdík ještě s drzostí řekne: „Schůzek jsem zažil mnoho, nevím, kterou máte na mysli, a nebudu se k nim vyjadřovat.“ No tak jasně. To není žádné vysvětlení, to je vykrucování. Jakoby se snažil říct: „Byli jsme tam pořád, takže co vlastně chcete?“

Anketa

Jdete k volbám?

97%
1%
2%
hlasovalo: 1654 lidí

Jenže tohle není normální! Ministerstvo vnitra není jejich soukromý klub, kde si STAŇáci sedí, kují pikle a přitom vědí, že tam žádné štěnice nejsou. A že Rakušan o tom nevěděl? Nebo že s tím nemá nic společného? No dovolte! Bez jeho svolení by to nebylo možné a zjevně to "bezpečné místo" určil sám.

Jestli se tohle, jak tvrdí Gazdík, opravdu dělo pravidelně, tak je to skandál první velikosti. Vnitro má být zárukou vnitřní bezpečnosti státu, ale tady se to tváří jako hotelový salonek pro partu politických kmotrů. Mimochodem střecha stejné budovy posloužila Rakušanově výzvě Babišovi či pro vyvěšení Rakušanovy koláže s Putinem a pytlem na mrtvoly.

Na veřejnosti hrají na transparentnost, ale ve skutečnosti sedí zavření na vnitru a tam mají klid, protože vědí, že je nikdo neodposlouchává. Mimo "svou budovu" na to pak mají šifrované telefony. Dokonalé! To není politika, to je hodně špatný kabaret! A Gazdík? Ten už nekandiduje, takže si myslí, že může mlžit a nechat to celé vyhnít.

Jenže ne, tohle se zamést pod koberec nesmí! Protože tohle opravdu normální není!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Ministr zdravotnictví Válek se bojí ministra financí
Mašek (ANO): Chceme svobodu, ne státní cenzuru
Mašek (ANO): Čím větší prů*er, tím víc mrtvol kolem
Mašek (ANO): Vítku, už je čas!

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašek , STAN , Rakušan , ANO , Dozimetr

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je normální, aby se korupční akce domlouvaly přímo v budově ministerstva?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Co hodláte udělat pro rodiny?

Pane Juchelko, proč jste vlastně couvli s žalobou na nespravedlivé navýšení rodičovské? Jestli se mají rodit víc děti, nemyslíte, že by proto měl více udělat i stát? Nejde teda jen o peníze, ale celkově se toho pro rodiny dělá málo, nemyslíte? Co by pro rodiny s dětmi udělalo ANO, kdyby bylo v příšt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Ministerstvo vnitra není soukromý klub

7:17 Mašek (ANO): Ministerstvo vnitra není soukromý klub

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k soudnímu projednávání kauzy Dozimetr