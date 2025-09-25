Mašek (ANO): Ministerstvo vnitra není soukromý klub

Tohle už není žádná „drobnost“. Jestli se chobotnice STAN fakt scházela na vnitru, tak jen výsměch lidem, co je volili, a celé téhle republice. Politbyro STAN? V budově Ministerstva vnitra? To si fakt někdo myslí, že je normální?
Parta kamarádíčků z hnutí, které je až po uši v kauzách, chodí jak do své zasedačky přímo na Ministerstvo vnitra? Gazdík ještě s drzostí řekne: „Schůzek jsem zažil mnoho, nevím, kterou máte na mysli, a nebudu se k nim vyjadřovat.“ No tak jasně. To není žádné vysvětlení, to je vykrucování. Jakoby se snažil říct: „Byli jsme tam pořád, takže co vlastně chcete?“
Jenže tohle není normální! Ministerstvo vnitra není jejich soukromý klub, kde si STAŇáci sedí, kují pikle a přitom vědí, že tam žádné štěnice nejsou. A že Rakušan o tom nevěděl? Nebo že s tím nemá nic společného? No dovolte! Bez jeho svolení by to nebylo možné a zjevně to "bezpečné místo" určil sám.
Jestli se tohle, jak tvrdí Gazdík, opravdu dělo pravidelně, tak je to skandál první velikosti. Vnitro má být zárukou vnitřní bezpečnosti státu, ale tady se to tváří jako hotelový salonek pro partu politických kmotrů. Mimochodem střecha stejné budovy posloužila Rakušanově výzvě Babišovi či pro vyvěšení Rakušanovy koláže s Putinem a pytlem na mrtvoly.
Na veřejnosti hrají na transparentnost, ale ve skutečnosti sedí zavření na vnitru a tam mají klid, protože vědí, že je nikdo neodposlouchává. Mimo "svou budovu" na to pak mají šifrované telefony. Dokonalé! To není politika, to je hodně špatný kabaret! A Gazdík? Ten už nekandiduje, takže si myslí, že může mlžit a nechat to celé vyhnít.
Jenže ne, tohle se zamést pod koberec nesmí! Protože tohle opravdu normální není!
autor: PV