Mašek (ANO): Ministerstvo zdravotnictví zcela jasně zaspalo

Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení ministři, kolegyně kolegové.

Já bych se chtěl přihlásit s návrhem bodu: "Kritická situace v zásobování léky, jaké je vládní řešení nedostatku léků?" V současnosti chybí antibiotika, antipyretika, analgetika a objevují se problémy s řadou dalších léků, jako jsou léky na diabetes, cytostatika a další. Situace je nejhorší za posledních třicet let, na tom se shoduje odborná veřejnost a bohužel i široká veřejnost, která se s tím nedostatkem léků potýká.

Věděli jsme to přitom od léta. Mluvilo se o tom i tady v parlamentu, psaly se o tom články. Připomenu článek na Novinkách ve druhé polovině října, který situaci přesně popisuje, popisuje ty problémy, předpovídá to chybění léků. A tam na to nebyla žádná reakce. Takže víme to minimálně teda v celé nahotě od konce října. A nedělo se téměř nic. Teprve, když došlo k absolutní krizi, a to bylo v polovině prosince, tak se k tomu pan ministr přihlásil, vytvořil pracovní skupinu, která začala pravidelně zasedat a začala problém řešit. Chápu, že ministerstvo to nemůže mávnutím proutku vyřešit, nicméně mělo na tom pracovat déle, a z mého pohledu zcela jasně zaspalo.

Ty desítky léků, které chybí doteď, se vláda snaží řešit mimořádným dovozem, například u antibiotik. V současné době se podařilo dovézt, a to je pravda, 10 000 balení V-penicilinu ze Slovenska. Ale pozor, je to zase polovičaté řešení a je nutné přiznat, že se nepodařilo stanovit úhradu tohoto léčiva. Lidé si musí toto antibiotikům kupovat za své v ceně více než sto korun za balení. Poprosil bych proto zařadit tento bod a chtěl bych, aby vystoupil pan profesor Válek a situaci vysvětlil.

Vím zase, že už se některé kroky dělaly, sešel se pan profesor Válek, pan premiér se zástupci firmy Zentiva. A snad se hledají nějaká řešení. Ta řešení ale by měla být tady jasně deklarována, aby lidé věděli, kdy ty léky budou, protože informace jsou od Šumavy k Tatrám, od toho, že to bude v březnu, a potom ty realističtější, že se podaří získat léky až pro příští sezónu. Jsou to otázky, na které by měli odpovědět zodpovědní, jak pan premiér, tak pan ministr Válek, jak to bude eventuálně s aktivací vlastního farmaceutického průmyslu, jak to bude se spoluprací v rámci Evropské unie, protože se zaklínáme tím, že léky nejsou v celé Evropské unii. Z mého pohledu jsme v tomto duchu promarnili předsednictví ve smyslu této koordinace, když jsme o problému věděli od léta, jak budou řešeny dostatečné objednávky pro příští sezónu, a jak to bude s mimořádnými dovozy, pokud se ty dovozy uskuteční tak, aby byla včas zajištěna i výše úhrady, aby lidé nemuseli zbytečně léky platit.

Takže výsledkem toho, co bych já chtěl dneska po vládě je, aby ubezpečili občany, jak to budou řešit a hlavně, kdy situace s nedostatkem léků bude dořešena. Poprosil bych zařadit tento bod jako druhý bod dnešního jednání. Název jsem říkal na začátku: "Kritická situace v zásobování léky, jaké je vládní řešení nedostatku léků?"

Děkuji.

