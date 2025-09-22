Mašek (ANO): Ministr zdravotnictví Válek se bojí ministra financí

O co jde v úhradové vyhlášce, kterou právě vydalo Válkovo ministerstvo? Ministr zdravotnictví Válek se bojí ministra financí. Proto mlčí a předstírá, že ve zdravotnictví je vše v pořádku. Peníze navíc z rozpočtu nežádá – a doplatíme na to my všichni.
Co se za Válka zhoršilo:
- Pohotovosti kolabovaly.
- Léků byl opakovaně nedostatek – lidem radil obvolávat lékárny nebo shánět léky v zahraničí.
- Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče se za jeho patronátu opakovaně nedohodli na financích. V tomto roce se dohodly jen 3 z 12 segmentů.
- Za Babiše byly přitom většinové dohody pravidlem.
- Před Babišem 7,5 %. Za Babišovy vlády navýšeno, do zdravotnictví šlo skoro 10 % HDP, dnes to za Válka a Stanjury zase padá ke 7 %.
- Prodlužují se čekací doby na vyšetření i operace. ?
- tatisíce lidí přicházejí o praktické lékaře, zubaře i dětské doktory.
- Dětských psychiatrů a psychologů je zoufalý nedostatek.
Nemocnice v ohrožení:
- Válek říká, že mají nemocnice dost peněz, a přitom jim bere 2 miliardy.
- Přenesl nepromyšleně odpovědnost za pohotovosti zákonem na pojišťovny, které to neumí řešit. Kraje, nemocnice a lékaři je budou zachraňovat.
- Fakultní nemocnice se potýkají s trestními kauzami a nejméně jedné z nich hrozí ztráta evropských dotací ve výši stamilionů.
Jak o tom mluví média:
- Novináři mu nahrávají, místo aby se ptali na podstatu vyhlášky a její důsledky, nechají ho mluvit o nesouvisejících věcech, aby před kamerou nemusel na financování odpovídat.
- Nikdo se ho neptá, proč nepožádá o navýšení plateb za státní pojištěnce, nikdo nerozporoval lež o stavu ekonomiky nemocnic (zejména krajských), o těch nic neví. ? Přitom inflace, platy a další náklady rostou.
Proč je to problém:
- Pokud se nic nezmění, nemocnice budou mít v roce 2026 velký finanční problém.
- Záchrannou ruku budou muset podat kraje, na to Stanjura hraje (protože rozpočet).
- Prioritu má Stanjurův nereálný rozpočet.
- Válek jen mlčí v koutě.
- Zdravotnictví se dostává do stavu, kdy je pro lidi hůř dostupné a méně kvalitní.
Co s tím:
- Kraje se proti vyhlášce ohradí. A lidem se vzdálí zdravotní péče, ale mají jediné řešení – u voleb vyřadit SPOLU z řízení státu.
Potom to napravíme!
autor: PV