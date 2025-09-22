Mašek (ANO): Ministr zdravotnictví Válek se bojí ministra financí

22.09.2025 13:09

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nové úhradové vyhlášce

Mašek (ANO): Ministr zdravotnictví Válek se bojí ministra financí
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

O co jde v úhradové vyhlášce, kterou právě vydalo Válkovo ministerstvo? Ministr zdravotnictví Válek se bojí ministra financí. Proto mlčí a předstírá, že ve zdravotnictví je vše v pořádku. Peníze navíc z rozpočtu nežádá – a doplatíme na to my všichni.

Co se za Válka zhoršilo:

  • Pohotovosti kolabovaly. 
  • Léků byl opakovaně nedostatek – lidem radil obvolávat lékárny nebo shánět léky v zahraničí.
  • Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče se za jeho patronátu opakovaně nedohodli na financích. V tomto roce se dohodly jen 3 z 12 segmentů.
  • Za Babiše byly přitom většinové dohody pravidlem.
  • Před Babišem 7,5 %. Za Babišovy vlády navýšeno, do zdravotnictví šlo skoro 10 % HDP, dnes to za Válka a Stanjury zase padá ke 7 %.
  • Prodlužují se čekací doby na vyšetření i operace. ?
  • tatisíce lidí přicházejí o praktické lékaře, zubaře i dětské doktory.
  • Dětských psychiatrů a psychologů je zoufalý nedostatek.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Nemocnice v ohrožení:

  • Válek říká, že mají nemocnice dost peněz, a přitom jim bere 2 miliardy.
  • Přenesl nepromyšleně odpovědnost za pohotovosti zákonem na pojišťovny, které to neumí řešit. Kraje, nemocnice a lékaři je budou zachraňovat.
  • Fakultní nemocnice se potýkají s trestními kauzami a nejméně jedné z nich hrozí ztráta evropských dotací ve výši stamilionů.

Jak o tom mluví média:

  • Novináři mu nahrávají, místo aby se ptali na podstatu vyhlášky a její důsledky, nechají ho mluvit o nesouvisejících věcech, aby před kamerou nemusel na financování odpovídat.
  • Nikdo se ho neptá, proč nepožádá o navýšení plateb za státní pojištěnce, nikdo nerozporoval lež o stavu ekonomiky nemocnic (zejména krajských), o těch nic neví. ? Přitom inflace, platy a další náklady rostou.

Proč je to problém:

  • Pokud se nic nezmění, nemocnice budou mít v roce 2026 velký finanční problém.
  • Záchrannou ruku budou muset podat kraje, na to Stanjura hraje (protože rozpočet).
  • Prioritu má Stanjurův nereálný rozpočet.
  • Válek jen mlčí v koutě.
  • Zdravotnictví se dostává do stavu, kdy je pro lidi hůř dostupné a méně kvalitní.

Co s tím:

  • Kraje se proti vyhlášce ohradí. A lidem se vzdálí zdravotní péče, ale mají jediné řešení – u voleb vyřadit SPOLU z řízení státu.

Potom to napravíme!

autor: PV

