„To nezjistíte, kdo to vynesl?“ Takáč tlačil na náměstka Černochové

Armáda nesleduje ani občany, ani politickou opozici, nechal se slyšet náčelník generálního štábu. Reagoval tak na obvinění poslance ANO Pavla Růžičky, který na základě útržků z interních armádních dokumentů ke cvičení kybernetických sil mluvil o špehování opozice. Ministerstvo obrany a armáda se nyní dohadují, kdo informaci o cvičení vynesl ven.

František Šulc popřel, že by informaci o cvičení vynesl on nebo někdo z vedení civilní části ministerstva. „Je veřejně známé, že to prošetřují orgány činné v trestním řízení, kdo to vynesl, a uvidíme. Musíme počkat, co vyšetří, co zjistí atd. Vím, že já jsem to nebyl, ani nikdo z vedení civilní části ministerstva,“ uvedl v Interview ČT24 na otázku, zda už zjistili, kdo vynesl informaci o cvičení kybernetických sil, kterou poslanec Pavel Růžička interpretuje jako sledování opozice.

Zároveň vyloučil, že by to byl on: „Kdybych to přiznal, tak už s plnou parádou v České televizi. Určitě ne, nebyl jsem to. Já to naprosto vylučuju. Byli jsme jediní, kdo ty materiály z té jedné aktivity viděli. Na civilní části ministerstva. Nikomu jsem to nedával, a už vůbec ne panu poslanci Růžičkovi. Ani by to nedávalo moc velký smysl, proč bych to dával politickému oponentovi,“ uvedl.

„Jedná se o dvě aktivity. Jedna z roku loňského, jedna z roku letošního. My jsme měli možnost se podívat pouze na tu z toho roku letošního,“ zmínil Šulc a doplnil, že v té podle něj nic „za hranou“ není.

Na otázku, zda Armáda České republiky sleduje politickou opozici, František Šulc odpověděl jasně. „Z materiálů z té jedné aktivity, které jsem měl tu možnost vidět, tak nesleduje,“ řekl.

Opakovaně poté ujišťoval, že „armáda nesleduje občany, nesbírá o nich citlivá data“.

„To neumíte zjistit? Kdo vynesl ty informace. Že si někdo vytiskl papír nebo ho někam poslal? To nevíte za půl hodiny?“ pozastavoval se moderátor Daniel Takáč.

„Zřejmě ne. Ostatně i proto, poté, co se to objevilo, to dostaly na starost orgány činné v trestním řízení, které jsou jednou z těch složek, která toto může prošetřovat. Je jenom škoda, že se nepoužívají tyto standardní nástroje k tomu prošetření, ale že si to člověk přečte v médiích – to je jediné, nad čím člověk přemýšlí. Řeší se to mediálně a veřejně. To jsou poměrně citlivé věci, úniky interních materiálů ke komukoli – nejenom k panu poslanci, ale třeba i k novinářům. Svoboda tisku je nade vše, ale musí mít své limity. Jsou to citlivé věci, které se mají prošetřovat. A když se o nich mluví veřejně, tak samozřejmě ten, kdo to udělal a vynesl, se může snažit zničit stopy,“ řekl Šulc.

Celou záležitost řeší kromě orgánů činných v trestním řízení ještě inspektor náčelníka generálního štábu. „Interní šetření probíhají,“ doplnil náměstek ministryně obrany František Šulc.

Zároveň zdůraznil, že armáda se řídí jasně stanovenými pravidly. „Aby to nevypadalo, že nejsou nastavená žádná pravidla – ona nastavená samozřejmě jsou. Jsou nastavená interní pravidla, kam armáda může, kam nemůže. Vychází to z celého legislativního rámce, který je základem pro působení jakékoliv moci státu,“ zdůraznil Šulc.

