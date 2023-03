Mašek (ANO): My o voze, on o koze

reklama

Tak provládní ČT se zase předvedla. Do OVM byl pozván policejní prezident sám, bez dalšího hosta, a s úsměvem odpovídal na otázky pana Moravce. Tak vnitřním šetření zásahu u Muzea už proběhlo, to jsme rádi. Policie nepochybila, to jsme ostatně předpokládali. Pan prezident oddělil problematiku videa, které kolovalo na internetu a ukázalo zmlácení jednoho civilisty. To nehodnotil. Ale vyhodnotil zásah jako celek. Ten byl OK.

Vlastnímu videu se vyhnul a VM ho k odpovědi nenutil. Tak to má být, tak je to od redaktora veřejnoprávní TV správné. Tak snad bude pan prezident sdílnější na výboru pro bezpečnost 13. 4. Otázky jsou připraveny. To inkriminované video ČT nenabídla, zato pan moderátor nechal promítnout video, kde měl být napaden řidič vozidla s ukrajinskou značkou.

Dvacet lidí zadrženo, se sedmi zahájeno trestní řízení. Režie s dominancí zájmu směrem od demonstrace desítek tisíců lidí proti vládě směrem k excesu desítek lidí, kteří po ukončení demonstrace žádali stažení UA vlajky z budovy národního muzea. To se koaličním politikům ve spolupráci s provládními médii podařilo téměř beze zbytku. A na to je třeba stále upozorňovat. Vláda místo zlepšení svého vládnutí hledá chyba v narušitelích a dezolátech. To vše už tady bylo... Tedy typicky " někdo o voze, jiný o koze..."

Jinak, milá veřejnosti, můžete být v klidu, policie všechny úkoly zvládá, přitom je v nejslabším početním stavu od roku 2015. Platy zdvihla pořádně ta předchozí vláda od roku 2018 do 2021 ze 44 na 51,3 tisíce korun. Ano, to pan VM v rámci objektivity promítal. Tedy v průměru zvyšovala o dva tisíce a čtyři sta korun ročně. Rakušan to vytáhl za rok jejich vlády s mnoha mediálními vychloubačnými projevy o dalších sedm set.

Prezident přiznal, že se také personálně hroutí některá místní odděleni, a to naprosto neřízeně. Pan policejní prezident by pochopitelně uvítal spíše řízenou redukci. Ale připustil, že redukce bude tak i tak. Tedy, nedostatky a slabiny vypluly v průběhu hovoru na povrch, i když byl hovor veden ze strany redaktora velmi vstřícně a nekonfliktně.

