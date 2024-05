Mašek (ANO): Nepřehání se to už s tou propagandou?

reklama

No já vám tedy nevím, ale když se podívám na údaje Ministerstva vnitra k 31. 1. 2024, tak v Česku žije 580 248 Ukrajinců, z toho prý pracuje kolem 270 000 a z toho 14 procent na částečný úvazek. Jak nám neustále tvrdí, tak ti ostatní pracují na pozicích, které nikdo nechce dělat a jsou špatně placené. Takže, z toho usuzuji, že o průměrném platu mohou jen snít.

Z čeho to novináři počítají? A teď mě prosím opravte, pokud se pletu. Těch 270 tisíc pracujících na podprůměrných pozicích a část z nich na částečný úvazek má zaplatit dalších 310 tisíc bez práce, a stát na tom ještě vydělá? To jako vážně? Na tohle snad nemusí být člověk jaderný inženýr, aby mu došlo, že to je nesmysl.

Uvádí se, že u nás našla práci polovina těch, kteří byli na Ukrajině ekonomicky aktivní. V srpnu minulého roku to bylo 43 procent, 37 procent má práci odpovídající zhruba plnému úvazku, 14 procent pracuje na částečný úvazek nebo má nárazové práce. Nechci být zaujatý, ale pokud uvádím špatná čísla, rád se poučím a změním názor. Ale je to z veřejně dostupných zdrojů. Kde je započítána participace na nákladech na zdravotní péči, školy, sociální dávky, dopravu, státní správu a tak dále?

Někdy mám pocit, že nám jsou předkládána čísla, která při nejlepší vůli nedávají smysl. Možná je to tím, že ti, co to tvrdí, věří, že když se to bude říkat dostatečně často a dostatečně nahlas, tak to bude pravda. Ale realita je, že 270 tisíc lidí s nízkými příjmy opravdu nedokáže utáhnout náklady na dalších 310 tisíc s "příslušenstvím".

Takže pokud se pletu, prosím, opravte mě a přineste čísla skutečných výnosů a nákladů, ze kterých vyplývají ty tři miliardy plus. Ale zatím mi to připadá jako pokus o ekonomickou magii, kterou bychom měli nechat v pohádkách.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



