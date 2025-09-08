Mašek (ANO): Nervozita stoupá, GIBS už je na značkách

Nervozita stoupá, GIBS už je na značkách a všichni čekají, co se sakra stane dál. Odkryto.cz vypustilo do světa: „Víme, co má být na nahrávce, která má potopit ministra Rakušana.“ Jenže co představili? Pár odstavců přepisu, shrnutého nějakou umělou inteligencí.
Žádná nahrávka, žádný důkaz, jenom textík, který by vyplodil i průměrný píárista s kocovinou. Klidně to mohl sepsat sám Rakušan u skleničky večer doma. Takže stále čekáme na tu celou nahrávku. Ne přepis, ale audio – a celé! Světe div se, asi opravdu existuje!
A teď to hlavní – nahrávka, o které se mluví, údajně koluje, ale není celá. Prostě tam chybí konec! A bez konce je to úplně… víte k čemu! Ale co je sakra zajímavé – začínají být nervózní špičky policie. Protože se vedení STAN s Rakušanem v čele bavilo o tom, že se to vyšetřuje? Zatýkání proběhlo až o pár měsíců později?
Jak je možné, že to Rakušan věděl a řešil to v klubu STAN vyvolených? Protože tady nejde jen o nějaké řeči z hospody. Tady jde o to, že někdo od policie vynášel informace přímo z vyšetřování STAN – a asi ministrovi vnitra?
Únik z živého vyšetřování? Proto začínají být nervózní špičky policie? To není blogísek, to je průšvih na kvadrát. A soud? Zapomeňte. To už kluci od Víta sehráli dokonale! Oddalování vyšlo, protahuje se to a mezitím nám tady pan Rakušan už pomalu dělá na premiéra.
Směšné a zároveň děsivé. Takže, pane Rakušane, my všichni se na tu nahrávku těšíme. Ale ne na nějaký sestříhaný paskvil. Chceme ji celou. I s tím koncem, co tam prý teď není. No, on někde asi bude, že? Protože právě tam může být to nejdůležitější.
Pane Rakušane, uvědomte si, prosím, že občané už mají plné zuby těch her a výmluv – a takového samozvaného „kandidáta na premiéra“ fakt nechtějí.
autor: PV