„Za mě tam bylo volné patro.“ Babiš se chystá vyhazovat z Úřadu vlády

Kandidáti na ministry příští vlády připravují snižování počtu úředníků v resortech, které mají spravovat. Nový premiér Andrej Babiš (ANO) redakci CNN Prima NEWS řekl, že chce maximální redukci počtu úředníků a kandidáti na ministry mají své plány úspor předložit co nejdříve. Sám prý hodlá z Úřadu vlády ČR propustit „v prvním kole sto lidí“. Nejde o žádnou novinku, snižování počtu úředníků je stabilní evergreen nastupujících vlád.
„Každý už připravuje organizační změny spojené se systematizací a s redukcí počtu úředníků,“ uvedl na dotaz CNN Prima NEWS místopředseda ANO a kandidát na ministra průmyslu Karel Havlíček. „Platí to i u úřadů spadajících pod ministerstva. Jde o minimalizaci funkcionářů, politických nominantů do správních orgánů...“ doplnil.
Záměr hnutí ANO škrtat mezi státními zaměstnanci přitom Andrej Babiš avizoval už v průběhu letošního roku. „Kdybych byl premiérem, tak hned, jak přijdu na úřad vlády, propustím tři sta lidí. Vždyť za mě tam bylo celé volné patro,“ řekl v červnové Partii Terezie Tománkové.
Zatímco se na politické úrovni mluví o budoucích škrtech, v některých resortech se už v uplynulých týdnech začaly objevovat konkrétní kroky. Na ministerstvu životního prostředí (MŽP) dostaly minulý měsíc úřady a organizace pod něj spadající pokyn k vypracování plánů propouštění zaměstnanců.
Dosluhující ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) však tvrdí, že žádné takové opatření nenařídil a neměl o jeho existenci tušení. Pokyn byl podle zjištění podepsán státní tajemnicí na ministerstvu Simeonou Zikmundovou, která jej po Hladíkově zásahu následně stáhla. Některé z dopisů, které byly rozeslány poštou nebo datovou schránkou, byly signovány také vrchním ředitelem ekonomicko-provozní sekce Janem Šafaříkem
Dopis s nařízením dorazil například na Agenturu ochrany přírody a krajiny, Státní fond životního prostředí, Českou inspekci životního prostředí i další organizace plně financované z prostředků resortu. Obdržely jej také příspěvkové organizace včetně správ všech národních parků a výzkumných ústavů.
Obsah dopisu byl formulován naléhavě a vyzýval k přípravě podkladů pro propouštění údajně přebytečných a nepotřebných zaměstnanců. Scénáře se připravovaly ve dvou variantách – počítalo se s pěti- nebo desetiprocentním snížením dosavadního počtu pracovních míst.
Text zároveň odkazoval na očekávané vládní změny po nástupu nového ministra za stranu Motoristé sobě, ať už by jím byl Filip Turek, nebo předseda strany Petr Macinka. Zdůrazňoval také, že je vhodné se na tyto změny připravit s dostatečným předstihem.
„O požadavku rozeslaném na resortní organizace jsem nevěděl a nesouhlasil jsem s ním,“ uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík. Proti korespondenci, která z jeho ministerstva odešla, se podle svých slov ostře vymezil. „Jasně jsem řekl, že pokud státní tajemnice a vrchní ředitel nezruší požadavek do doby, než se vrátím z klimatické konference v Brazílii, kde jsem tou dobou zastupoval Českou republiku, udělám to sám po svém návratu,“ popsal jeden ze svých posledních kroků ve funkci. Následně skutečně došlo k rozeslání druhého dopisu, tentokrát opět podepsaného státní tajemnicí Zikmundovou, kterým byl původní pokyn zrušen
autor: Natálie Brožovská