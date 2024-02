Mašek (ANO): Pane Vondro, tohle už je moc

reklama

Nedělní epizoda Partie s Vondrou! To byl teprve kabaret! Ukažte mi někoho, kdo dokáže s takovou bravurou vyčarovat z rukávu cár papíru, který vypadá důležitěji než začerněná zpráva o zásahu u FF, ale ve skutečnosti to může být jen nákupní seznam jeho kamaráda.

A to vše s pokerovou tváří.

"Sašo, Sašo," co mi to připomíná, "kdo není s námi, je proti nám, a patří k nepřátelům lidu a státu."

Jako by chtěl každého, kdo se odváží nesouhlasit, poslat do vězení. Chtěl by, ale nemůže, co?

Ale jedno je jisté: jeho představení donutilo doufám i největší skeptiky zvednout obočí v údivu a ptát se: "To bylo vážně, nebo si z nás dělá legraci?"

Ta hloupost je asi nakažlivá. Neumím rusky, nevím, co v dopisu je psáno, někdo mi ho dal, ale vím, že je kolaborant.

A takový člověk je jednička na kandidátce SPOLU do Bruselu. Nebo je to taky fejk.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



