Obermaierová omlátila příznivcům Fialy o hlavy lži o své dovolené

Hvězda desítek českých filmů a seriálů za svou více než padesátiletou kariéru ztvárnila stovky filmových, seriálových i divadelních rolí a nadabovala mnoho postav v zahraničních filmech. Nyní už nepracuje a čas převážně tráví na venkově na pomezí středních Čech a Vysočiny.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Během léta to herečka nemá jinak. Do Prahy jezdí jen výjimečně a téměř výhradně pobývá na své chalupě v malé vesničce v blízkosti přehrady Švihov. Zatím se nechystá ani na žádnou dovolenou, i když má moře podle svých slov ráda. V rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz tak vyvrátila zprávy některých bulvárních médií, že se užívá u moře v Turecku.
Nepřímo odkázala do patřičných mezí všechny ty, kteří na její adresu psali nenávistné či posměšné komentáře. Včetně lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského. „Fialová drahota! Podle mě komunisté dojedou u lidí na to jejich lhaní. Nedávno tvrdila, že sotva přežívala a nyní letí za synem na dovolenou do Turecka!“ napsal na X europoslanec z vládní KDU-ČSL s odkazem na údajnou zprávu o dovolené.
„Musím se těm zprávám smát, i když to není úplně veselé. Zatím budu trčet tady na vsi. Nic mi tu nechybí. U chalupy je požární nádrž, kam se chodím namočit. Možná někam na chviličku pojedeme,“ říká herečka.
Zda na dovolenou vyrazí, uvidí až podle financí. „Přece jen si říkám, že až přijde vyúčtování za plyn a do toho teď opravy auta, takže chci být trochu při zdi. Už nepracuji a chci si finance nějak rozložit. Třeba se něco stane a nějaké peníze spadnou z nebe,“ směje se. Do Turecka se ovšem, navzdory některým zprávám, nechystá a ani nechystala a podle svých slov nerozumí, kde se o ní takové nepravdivé zprávy berou.
Zvláště po vyúčtování za plyn, na který má v chalupě všechno. „Jsem komplet odkázaná na plyn. Mám sice kamínka, která zahřejí jednu malou místnost, ale už nemám energii na to měnit topení a nevidím důvod k tomu, proč bych měla tleskat tomu, že budu mít správný plyn se správnou nálepkou, akorát třikrát dražší. Od Ruska jsem ho tady měla 30 let tak akorát. Nebylo to zadarmo, ale zaplatila jsem to i z důchodu. Teď to stále půjde nahoru a budeme ho vozit z jiného konce planety a já mám být šťastná. Z televize o tom slyšíme příšerné lži,“ kroutí hlavou Jaroslava Obermaierová nad tím, že je národu prezentováno, jak jsme se odstřihli od ruského plynu a nakonec ho stejně kupujeme přes překupníky, takže jediná změna je ve vyšší ceně.
Uvádí, že svými dřívějšími vyjádřeními o drahém plynu se proti ní otočilo hodně nenávisti. „Dala jsem najevo, že mi to šlo na nervy. Nějaké kačenky z bulváru, které vůbec nic nevědí, mi volaly. A ptají se: Jak šetříte? Tak říkám, že šetřím, protože maminka mě naučila zhasínat, nevyhazovat jídlo. A ona na to: A co ten plyn? Tak povídám, že když je mi zima a chci se osprchovat, tak si přitopím, protože jinak než plynem nemohu. Pak si sednu k televizi a ve dvou svetrech tam opravdu sedět nebudu. Neumíte si představit, co se dělo. Od té doby jsem nepřítel, protože jsem řekla, že nechci dva svetry. Pekarová mě s tím rozčílila,“ vysvětluje Obermaierová.
Lidé jsou vyhazováni z práce a odsuzováni na názor. Současná atmosféra je horší, než těsně před rokem 1989. Jaká je největší vina Petra Fialy? A lze vidět světlo na konci tunelu? Nejen o tom byla řeč v rozhovoru ParlamentníchListů.cz s legendární českou herečkou Jaroslavou Obermaierovou, který vyjde ve středu ráno.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka