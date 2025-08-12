Prokop (Stačilo!): Počet dlouhodobě nezaměstnaných stoupá

Stoupá počet lidí, co jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Ekonomický systém, založený na špatně placené práci v montovně, se definitivně vyčerpal. Co s tím tato vláda udělala? Jako vždy nic. Radši se budeme chlácholit tím, že na tom jsou jiné státy mnohem hůře, pokud jde o nezaměstnanost.
Jenže náš stát je postaven na výrobě - máme přes milion dělníků a dělnic. Co se stane s jejich pracovními pozicemi díky robotizaci a nástupu umělé inteligence? To nikdo neřeší, protože stávající systém zájmy obyčejného pracujícího člověka ignoruje. To je nejvyšší čas změnit!
Pár řešení: Nakopnutím domácí spotřeby (třeba skrz 13. důchod) podpoříme domácí průmysl - to přinese více pracovních míst. Zvyšováním minimální mzdy po vzoru Polska se pak můžeme zbavit modelu montovna. Do toho přidejme vlastní průmyslovou strategii společně se skutečnou podporou vědy a výzkumu a máme cestu, která zajistí kvalitní pracovní místa pro ekonomiku ve 21. století.
Bc. Vítek Prokop
