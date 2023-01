Mašek (ANO): Pavel to tak určitě nemyslel, že lidé jsou idioti

reklama

Zdravím všechny,

nebudu zde psát nějaká moudra či vyzývat stylem jděte k volbám. Každý má svůj rozum a své preference, a to je jedině dobře. To, co mě včera jako opravdu pobavilo, bylo, když generál řekl, cituji: „Dokud nebudeme mít připravené lidi na rozhodování v referendu, tak bych to viděl jako možné riziko, protože ta kultura u nás není." Tak hlavně že se uchází o hlasy občanů v přímé volbě hlavy státu.

Ale konec humoru. On to tak určitě nemyslel, že lidé jsou idioti, kteří neumí myslet při referendu, ale v přímé volbě jsme v pohodě. Že? A ještě něco. Vláda připravuje důchodovou reformu. Posune se odchod do důchodu atd... A co na to kandidát Pavel cituji: „Důchodovou reformu potřebujeme, vláda ale bude potřebovat hodně odvahy, a především prostředků, aby se ke skutečné reformě odhodlala.“ Tak hlavně že od sám odešel do důchodu v 57 letech, což bude asi o 13 let dříve, než předpokládám navrhne vláda a než půjde do důchodu většina těch, co ho budou volit. Tak tomu se říká chucpe.

A co bude po volbách? Pokud vyhraje Babiš, bude to zase o ohrožení demokracie a chvilkaři budou řádit na náměstích. To, co předvedli na našich akcích, to byl fakt vrchol nevkusu a agresivity. No a pokud vyhraje generál, nestane se vůbec nic, a bohužel opravdu ani nic pozitivního pro naše občany. Jen bude mít pětislepenec nad vším svou moc. SNĚMOVNA, SENÁT a možná i HRAD. Ale naši příznivci nebudou pískat na náměstích a nebudou agresivní. A víte proč? Protože slušní voliči Babiše si v klidu počkají na parlamentní volby ... a tam to vládě sečtou.

Taková už je DEMOKRACIE.

Takže zítra k volbám a přeji krásný den.

