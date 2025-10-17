Mašek (ANO): Po čtyřech letech zůstala černá díra

19.10.2025 12:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke končící vládě Petra Fialy.

Mašek (ANO): Po čtyřech letech zůstala černá díra
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Jeden kostlivec za druhým. To je bilance vlády, která se ještě nedávno zaklínala „odpovědností“ a „rozpočtovou střídmostí“. Teď už nezbývá nic než vydrancovaný rozpočet, který se sama bojí zveřejnit.

Všichni tehdy stáli na „správné straně“ – symbolicky, morálně, politicky. Jenže tahle správnost se dnes mění v účetní noční můru. Stát je vyčerpaný, rezervy zmizely a místo odpovědnosti nastoupila arogance moci.

Ministr zdravotnictví Válek se mezitím tváří, že se nic neděje.

Bez nejmenšího pocitu studu oznamuje, že zdravotní pojišťovny pošle „do kytek“ už v roce 2026.

V překladu: systém veřejného zdravotnictví se začne rozpadat hned po volbách. To není náhoda, to je politická strategie. Zdravotníci, pacienti, nemocnice – všichni budou sklízet důsledky jeho liknavosti, zatímco ministerstvo bude dál produkovat powerpointové prezentace o „stabilitě systému“.

A ministr financí Stanjura?

Ten do celé věci vnesl ducha rozpočtové pomsty.

Takto vypadá „vláda odpovědných“. Po čtyřech letech zůstala černá díra.

Až se příští vláda pokusí rozsvítit, zjistí, že je třeba po Válkovi a Stanjurovi nejdřív obnovit přívod proudu ke světlu. Tohle napravit bude opravdu chtít hodně odvahy.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Psali jsme:

Článek obsahuje štítky

Mašek , ANO

autor: PV

Nová vláda není jmenována

V tisku,kuloárech se objevují různá jména kandidátů na ministry. Který z těchto návrhů by byl pro Vás přijatelný ? děkuji

