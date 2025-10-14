Mašek (ANO): STAN - politicko-podnikatelský gang, který se napojil na stát jako parazit

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze dozimetr.

Mašek (ANO): STAN - politicko-podnikatelský gang, který se napojil na stát jako parazit
Aby to nezapadlo mezi všechny ty mediální tanečky. U soudu dál běží kauza Dozimetr. A dějí se tam věci, které by v normální zemi okamžitě otřásly vládou. Klíčový svědek obžaloby, Pavel Dovhomilja, dnes u soudu naprosto jasně řekl, že Michala Redla považoval za zástupce hnutí STAN v Praze a byl mu tak i představen.

Ano, toho Redla – muže napojeného na organizovaný zločin, „podnikatele“ s minulostí kolem Radovana Krejčíře, kterého by se normální nekorupční politická strana měla štítit jako moru.

A víte, co je na tom nejhorší?

Že se to začíná všechno spojovat.

Všechno do sebe zapadá.

Stále víc indicií ukazuje, že hnutí STAN bylo financováno penězi z kriminální činnosti. Tohle už není žádná konspirační teorie, tohle jsou výpovědi u soudu – pod přísahou.

Dovhomilja popsal i to, že před sestavením pražské koalice se konala schůzka v Itálii, kde se podle jeho informací řešilo rozdělení provizí.

Polovina měla jít lidem ze STAN a TOP 09. Rozumíte?

Z veřejných peněz, přes zmanipulované zakázky, do kapes politiků, kteří dodnes sedí na svých postech a dělají ze sebe morální autority.

A ten vrchol cynismu?

Vít Rakušan, předseda hnutí STAN, je pořád ministrem vnitra.

Ministrem vnitra!

Chlap, jehož strana je propletená s kauzou organizovaného zločinu, pořád vede rezort vnitra a policii. To je naprostý výsměch občanům.

Tohle se může stát fakt jenom v České republice!

A premiér Fiala?

Ten dělá mrtvého brouka.

Mlčí, jako by se ho to netýkalo.

Média? Většina z nich to přejde v tichosti, protože Bůh chraň, aby se dotkla „správných“ lidí z „demokratického tábora“. Kdyby šlo o někoho z opozice, už by byla celá republika na nohou – titulky, speciální vysílání, „útok na důvěru ve stát“.

Ale tady? Ticho po pěšině.

Každému je jasné, že když má šéf STAN šifrovaný mobil ve skupině se souzenými zločinci , tak to není kvůli ničemu nevinnému. Až se do tohohle balíku jednou někdo opravdu podívá, vyleze z toho přesně to, co už dneska tušíme – že STAN není žádné moderní hnutí, ale politicko-podnikatelský gang, který se napojil na stát jako parazit.

A zatímco jsou souzeni ti menší pěšáci, ti nahoře se dál smějí.

Ale doba, kdy se to všechno dalo zamést pod koberec, pomalu končí.

Lidé mají plné zuby dvojího metru.

A jestli má být v téhle zemi spravedlnost aspoň trochu skutečná, tak první, kdo má rezignovat je Rakušan.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Mašek (ANO): STAN - politicko-podnikatelský gang, který se napojil na stát jako parazit

