Niedermayer (TOP 09): Orbán hraje podle karet Kremlu

Zejména od Putinem vyvolané energetické krize řeší země EU energetiku a energetickou bezpečnost spolu.
Tím se podařilo mimo jiné zmíněnou krizi zvládnout.
To, že svou "energetickou bezpečnost" údajně řeší V. Orbán v Moskvě, je chyba poškozující společnou Unii.
Nad to, o možném příměří je s to vyjednávat buď někdo, kdo má silný mandát, nebo někdo, kdo má sílu. Ani jedno z toho V. Orbán nemá.
A tak i zde jen hraje podle karet Kremlu.
RNDr. Luděk Niedermayer
