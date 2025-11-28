Niedermayer (TOP 09): Orbán hraje podle karet Kremlu

30.11.2025 8:14

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Viktoru Orbánovi.

Zejména od Putinem vyvolané energetické krize řeší země EU energetiku a energetickou bezpečnost spolu.

Tím se podařilo mimo jiné zmíněnou krizi zvládnout.

To, že svou "energetickou bezpečnost" údajně řeší V. Orbán v Moskvě, je chyba poškozující společnou Unii.

Nad to, o možném příměří je s to vyjednávat buď někdo, kdo má silný mandát, nebo někdo, kdo má sílu. Ani jedno z toho V. Orbán nemá.

A tak i zde jen hraje podle karet Kremlu.

RNDr. Luděk Niedermayer

  TOP 09
  europoslanec
