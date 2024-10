Mašek (ANO): Skrytý talent, jak nechat stranu dál "odpočívat v pokoji"

Tak a je to tady, univerzální stavební pěna KDU ztratila svou vlastnost "vyfutrovat" téměř každou dosavadní koalici, a i velikost nabízeného balení se ve vztahu k její ceně stala pro ostatní nezajímavou. Gratuluji předsedovi Výbornému ke zvolení předsedou KDU-ČSL!

Věřím, že to musí být zvláštní pocit vést stranu, která je nyní pevně zakořeněná na pověstných dvou procentech preferencí. Univerzální schopnost pana předsedy i jeho předchůdců, mistrovského předstírání budování té opravdové demokracie na základech křesťanské politiky, přestala v podivných koalicích fungovat.

Jak se říká, je lepší být nenápadný než nápadný, a vy jste v tom opravdu excelentní. Skalní voliči vám to ještě hodí, ale je to zoufale málo. A co se týká soupeře pana Jurečky, je opravdu fascinující, jak je veleben za své mimořádné výkony na dvou ministerstvech.

Digitalizace pod jeho vedením je tak senzační, že se o ní mluví i v kruzích, kde se jinak o politice nebaví. Systém Jenda na MPSV alespoň trochu "jede". Jistě potom v porovnání s digitalizačními "propadáky" na ostatních ministerstvech.

Takže, pane Výborný, nezapomeňte oslavit svůj úspěch s panem Jurečkou. On to slavení ostatně zvládá excelentně. S nominantem Hladíkem na prvního místopředsedu to bylo na sjezdu KO ve druhém kole.

Máte opravdu skrytý talent, jak nechat stranu dál "odpočívat v pokoji". Zároveň gratulace a přání zdraví a dostatku sil Pavlu Bělobrádkovi, který ve volbě nastoupil jako ostřílený náhradník a situaci zachránil. Jinak KDU si stejně jako SOCDEM vzhledem k tradici zaslouží jistě víc.

