Mašek (ANO): Tak nejprve Fico a nyní Trump

V pátek jsem nejen zde apeloval na předsedu SPOLU, pana Fialu, a včera na člena STAN, pana Exnera. Udělal jsem to z jednoho prostého důvodu: aby přestali s nálepkováním a urážením svých politických oponentů.

Tato praxe nevede nikam jinam než k rozdělení a polarizaci naší společnosti. Podobně rozdělená společnost je dnes nejen v USA, ale i ve většině států EU. Když jako politici nezvládáte svou nenávist, vede to k radikalizaci obyčejných lidí, kteří nakonec sáhnou po zbrani.

To je cesta, která nikomu nepřináší nic dobrého, a PR SPOLU se STANem by si to měli uvědomit. Včetně jejich členů, kteří jejich myšlenky posouvají dál do společnosti.

Taková je bohužel dnešní realita.

Apeluji znova na vládní strany, aby se zamyslely nad svými PR týmy SPOLU a STANu, které často rozsévají nenávist a rozdělují naši společnost. Politika by neměla být o urážkách a nálepkování.

Snad máte v sobě trošku rozumu kolegové politici a zamyslíte nad tím co děláte.

Doufám, že se Trump zotaví a přeji mu pevné zdraví.

Mimochodem, právě toto mu vyhrálo volby. A ta fotka se zapíše do historie.