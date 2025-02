Mašek (ANO): To jsou paradoxy, pane Vaněk ... hra o trůny začíná

Jsem lékař, to na prvním místě, proto jako politik nebudu komentovat zdravotní stav svých kolegů ve sněmovně, ani jejich rozhodnutí, která svými zdravotními dispozicemi odůvodňují. Platí to samozřejmě napříč politickým spektrem a měli bychom to respektovat všichni.

K čemu je ale možné mít komentář, je důsledek rozhodnutí paní předsedkyně sněmovny nekandidovat v Praze, kde se očekával souboj o místo lídra i o voličské hlasy.

Nevím, zda se rozhodnutí bude týkat i setrvání v náročné funkci předsedkyně sněmovny?

Nebo nebude?

Hlavní protikandidátka na post lídra pražské kandidátky do sněmovních voleb, Jana Černochová, má tak doslova umetenou cestu. No to gratuluji, vše vyřešeno. TOP 09 rovnocennou alternativu za MPA nemá, takže ODS bude mít v Praze svého lídra a koalice SPOLU. Fiala získal co chtěl.

Tak uvidíme, co na to voliči. To jsou paradoxy, pane Vaněk ... hra o trůny začíná. A paní MPA bych chtěl popřát pevné zdraví.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



