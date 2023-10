Mašek (ANO): Tohle už je minimálně na lékaře

reklama

To, že ne vše, co se týká pana Rakušana, je košer, to už je asi jasné všem. To, že peníze v rozpočtu jsou nás všech, lidí a firem, které v ČR platí daně… to je asi také jasné nám všem. Vlastně, jednomu asi ne. Ale dle našeho ministra zázraků… je to dezinformace.

Tak já už teda nevím. V minulosti vláda tvrdila, že připraví zákon proti dezinformacím. Nyní se však zdá, že nic takového do konce svého funkčního období nepředloží. Tak hurá, nemůže jít přece proti svému prvnímu vicepremiérovi.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se na konferenci o dezinformacích vyhranil proti slovnímu spojení "boj s dezinformacemi". Uvedl, že je důležitější, aby lidé čelili nepravdivým informacím vzděláváním se a stát aby dbal na dodržování stávajících zákonů.

Ve finále popře sám sebe, popře, i co je realita, a je to dezinformace. Tohle už je minimálně na lékaře…

