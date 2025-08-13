Mašek (ANO): Ukázkový příklad politické zlodějny

Jindřich Vobořil, bývalý národní protidrogový koordinátor, odhalil šokující podvod, který by se dal označit za ukázkový příklad politické zlodějiny! STAN, místo toho, aby přišli s vlastním řešením, se bez skrupulí zmocnili Vobořilova pozměňovacího návrhu (více ZDE). ?A co udělali? Podali ho za svůj, jak kdyby se najednou stali geniálními tvůrci.
Bez jakékoliv sebereflexe se tváří, že jsou ti, kdo přicházejí s novými nápady, a jméno skutečného autora jednoduše „zapomenou“. Tohle není jenom politické pokrytectví, to je bezprecedentní krádež duševního vlastnictví, která ukazuje, jak daleko jsou někteří schopni zajít, aby si uzurpovali cizí práci, a ještě se při tom tvářili jako hrdinové.
Co víc, ti samí lidé, kteří teď bezostyšně lžou, že to všechno vymysleli, mají tu drzost obhajovat své jednání, jako by se nic nestalo.! A víte, co je na tom úplně nejvíc, ale opravdu nejvíc absurdní? To, že STAN nejen že své vlastní pochybení neuznává, ale dokonce se to snaží obhájit jako něco „normálního“ a „v pořádku“.
Jakou mají vlastně morálku, když si takto zahrávají s pravdou a prací jiných? To je politické a morální dno a rozhodně je na čase, aby se zodpovídali za své činy!
autor: PV